Danza del pesce per inaugurare la Little Chinatown del Feff

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI FIDanzaTI/ L'annuncio ufficiale e la reazione dell'ex Federica Pellegrini : GIORGIA PALMAS e FILIPPO MAGNINI FIDANZATI parlano per la prima volta del loro amore ai microfoni del settimanale Chi svelando sogni e progetti per il futuro.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Il circo del Grande Fratello 2018 ha una sola direttrice : figli di e fiDanzati di fatto il botto nella prima puntata : Il Grande Fratello 2018 conquista tutti. Il programma è subito trend topic dopo la prima mezz'ora (e un solo concorrente nella casa) e scoppia nelle ore successive quando Barbara D'Urso, perfetta padrona di casa o direttrice del circo, inizia a sparare fuori i suoi concorrenti tra svampite bionde pronte a posizionarsi sotto i riflettori (Mariana), Ken umano (Angelo) ma anche tanti fidanzati di.. e figli di..., tutti coloro che, almeno una volta, ...

Il Grande Fratello è già bollente : i "messaggi" tra il fiDanzato della Pezzopane e Lucia Bramieri : Il Grande Fratello è cominciato da appena tre ore e già spuntano il primi altarini. Stiamo parlando dei presunti messaggi...

GF - è polemica sul fiDanzato della Pezzopane : l'affondo di Malgioglio : Simone Coccia Colaiuta al "Grande Fratello" finisce subito nel mirino delle polemiche. Oggetto del...

“Voglio vederti nuda…”. Gf : è già scandalo. Tra i due concorrenti del reality (lui fiDanzatissimo) c’è stato qualcosa di molto ‘piccante’. Adesso escono fuori gli altarini e la situazione si fa subito bollente : Il Grande Fratello Nip è alle prime battute, ma i pettegolezzi sono già partiti a razzo. La conduzione affidata a Barbara D’Urso è molto promettente, ma anche la scelta dei concorrenti fa ben sperare. Tra i vari non veramente famosi c’è anche il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. Simone Coccia Colaiuta è molto noto sui social per le foto che pubblica e per i siparietti di cui si rende spesso protagonista. Ma questa ...

Studentessa modello aveva segregato in casa il fiDanzato : picchiato - seviziato e ustionato : La 22enne ha progressivamente allontanato l'uomo da amici e familiari, prendendo il controllo della sua vita e sottoponendolo a violenze continue fino a ustionarlo gravemente gettandogli acqua bollente addosso.Continua a leggere

Musica e Danza in aiuto della disabilità visiva : Doppio spettacolo Due spettacoli teatrali e Musicali sono in programma il 28 aprile, il primo alle 18.30 e la replica alle 21. Si tratta di un progetto che ha visto la sua realizzazione anche ...

Alberto Mezzetti fiDanzata : la vita privata del concorrente del GF 2018 : Esiste o non esiste la fidanzata di Alberto Mezzetti? Ci sono molte curiosità da scoprire sulla vita privata del concorrente del Grande Fratello 2018, ne siamo più che certi, ma toccherà aspettare un po' e seguire i suoi racconti nella Casa; quelli notturni, soprattutto, se ci assicureranno la diretta sul sito ufficiale, visto che su Mediaset Extra la diretta verrà interrotta alle 2 di notte. Si sa che è il buio a spingere i concorrenti del GF ...

Lucia Orlando fiDanzato : la vita privata della concorrente del GF 2018 : Lucia Orlando del Grande Fratello 2018 ha un fidanzato? La vita privata della concorrente interessa e non poco al pubblico, anche perché potrebbe influire sulle dinamiche della Casa stessa: se fosse fidanzata si comporterebbe in un modo e potrebbe riservare colpi di scena, se invece non avesse un fidanzato allora potrebbe essere la protagonista di una storia d'amore al Grande Fratello 15. E senza dimenticare i triangoli, i drammi e i tradimenti: ...

Il GF parte con l'inciucio : il fiDanzato della senatrice già ci prova con la Bramieri : Poche ore all'inizio del Grande Fratello15 condotto da Barbara D'Urso , ore 21.35 su Canale 5, e già le indiscrezioni si sprecano. Sarà un'edizione allegra e imprevedibile. Come la "voce di corridoio" ...

Grande Fratello - nella Casa la nuora di Bramieri e il fiDanzato della Pezzopane. La D'Urso promette : 'Edizione scoppiettante' : Se il Grande Fratello 15, condotto da Barbara D'Urso è come la conferenza stampa sua, di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, questo reality sarà un successo nonostante il rischio overdose dopo tre ...

Millie Bobby Brown : ha cancellato le foto di Jacob Sartorius da Instagram dopo un presunto tradimento del fiDanzato : Sarebbe già finita la storia tra Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius, che stavano insieme ufficialmente da tre mesi. [arc id=”e6f8810d-ab43-46a8-a25d-95d5b8982d10″] Non ci sono conferme da parte dei due diretti interessati, ma l’attrice di “Stranger Things” (hai visto la cifra incredibile che guadagnerà per la terza stagione?) ha cancellato tutte le foto con il fidanzato che aveva pubblicato su ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso : "Nella casa anche una coppia di fiDanzati noti nel mondo del gossip" : La nuova edizione del Grande Fratello sta per cominciare: l'appuntamento è per martedì 17 aprile, e la conduttrice Barbara D'Urso è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo per svelare tutti i retroscena della casa più spiata d'Italia. Non si è sbilanciata più di tanto, ma ha comunque spoilerato una novità: tra i concorrenti ci sarà anche una nota coppia di fidanzati, molto conosciuti nel mondo del gossip. I due si metteranno alla ...

Grande Fratello 2018 : Lucia Bramieri - il fiDanzato della Pezzopane - una commessa stronz*a e il Tarzan di Viterbo nel cast : Lucia Bramieri Domani sera la casa del Grande Fratello riaprirà ufficialmente le porte e i concorrenti varcheranno la famosa porta rossa per prendere parte alla quindicesima edizione del programma. Conoscete già i nomi e i volti di tre di loro (qui tutte le info), i “boni” reclusi da qualche giorno in un casale, ma durante la conferenza stampa di stamattina ne sono stati presentati altri, ed eccoli qui. Grande Fratello 2018: i ...