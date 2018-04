Danni agricoltura a Vittoria | Giunta chiede stato di calmità

Vittoria - Danni all'agricoltura : allarme del presidente del Consiglio comunale : "Il vento di qualche giorno fa - afferma Nicosia - ha dato il colpo di grazia ad una economia oramai in seria difficoltà. Occorrono risposte. Non possiamo più attendere. Esprimo a nome mio e dell'...

Maltempo Calabria - Confagricoltura : gravi Danni alle colture : In Calabria vento e pioggia hanno provocato inondazioni che hanno distrutto diverse coltivazioni di cipolla rossa situate lunga la costa catanzarese e vibonese, dove hanno subito danni anche abitazioni e villaggi turistici: lo rende noto il presidente di Confagricoltura Catanzaro, Walter Placida. “Regione e Provincia si devono attivare per sostenere le aziende colpite dal disastro. Nella zona di Tropea e lungo tutta la statale 18, infatti, ...

Agricoltura italiana - Danni per 300 milioni per il freddo invernale : L'Agricoltura italiana pagherà un prezzo carissimo per il maltempo del periodo invernale. Secondo le stime di Coldiretti, il conto finale da pagare potrebbe essere di oltre 300 milioni di euro. L'ondata di freddo siberiano che ha colpito l'Italia ha dato il primo duro colpo, il resto lo ha fatto la nuova ondata di piogge e freddo degli ultimi giorni. In base ai dati ISAC - CNR (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) tra pioggia, gelo e ...