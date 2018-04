Dall' Inghilterra | ' Chelsea sempre più vicino a Sarri'

Dall'Inghilterra : 'Raiola ha offerto Pogba al Psg' : TORINO - I rapporti tra Paul Pogba e José Mourinho sono ormai ai minimi termini, questo non è più un mistero. Adesso Dall'Inghilterra arriva una vera e propria bomba di mercato: secondo il Daily Mail ...

Juventus - Dall'Inghilterra insistono su Allegri. Chelsea in agguato : C'è un campionato e una finale di Coppa Italia da giocare. E va bene. E c'è ovviamente che mettere tutto in discussione ora sarebbe inevitabilmente un tormento in più. Eppure - nonostante la Juventus ...

Juventus news. Dall'Inghilterra - Emre Can conferma a Khedira la sua voglia di bianconero : Secondo diversi quotidiani britannici, il centrocampista tedesco avrebbe svelato il suo futuro. Si attendono conferme, ma il giocatore è davvero vicino ai bianconeri Juventus, Pjanic: "A Madrid per ...

Dall'Inghilterra all'Egitto : la Salah-mania non ha confini. Vale quasi quanto Messi : ... che lo ha avuto vicino nelle ultime stagioni della sua carriera e qualcosa di talento calcistico capisce, non ha dubbi: 'Oltre che essere un grande amico, è uno dei più forti al mondo'. Figurarsi ...

Dall'Inghilterra : Ronaldo fuori dal podio delle rovesciate più belle : ROMA - 'Un'opera d'arte', 'Un capolavoro', 'Il gol più bello di sempre in Champions '. Potremmo andare avanti per ore nell'elencare i modi in cui è stata descritta la rovesciata con cui Cristiano ...

Dall’Inghilterra - il Chelsea ha scelto Allegri : addio a Conte a fine stagione : IL Chelsea HA scelto Allegri- Come riportato sulle pagine di “The Sun“, il Chelsea sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico bianconero potrebbe sostituire Antonio Conte sulla panchina dei londinesi. Come si legge sul quotidiano inglese, il Chelsea sarebbe pronto a ricoprire d’oro l’attuale tecnico bianconero, il quale, però, avrebbe […] L'articolo ...

Dall'Inghilterra : 'Il Tottenham punta Cristante' : LONDRA - Il Tottenham sulle tracce di Bryan Cristante . Stando al ' Telegraph ', il futuro agli Spurs di Moussa Dembele è tutt'altro che certo visto che lo stesso belga, in scadenza di contratto nel ...

VAR - polemiche Dall'Inghilterra : I media inglesi hanno ripreso le discussioni a riguardo e i tifosi sono già convinti che questa innovazione rovinerà la Coppa del Mondo. Nelle interviste post partita ha parlato anche Southgate, che ...

Inghilterra-Italia : Tarkowski - pestone a Chiesa. Dalla Var un giusto penalty : ... leggi qui la cronaca , . Non solo, l'uso della tecnologia si conferma ancora una volta indispensabile a certi livelli , al Mondiale ci sarà, e semmai crescono i rimpianti della Nazionale per la gara ...

Diretta Inghilterra-Italia : formazioni ufficiali - dove vederla in tv e live Dalle ore 21 : TORINO - Secondo esame per la nuova Italia del ct Luigi Di Biagio , che in attesa della scelta del nuovo ct da parte della Figc , quelli di Carlo Ancelotti e Roberto Mancini sembrano ormai i due nomi ...

Inghilterra-Italia - Dalle 21.00 La Diretta Di Biagio lancia Donnarumma : Seconda amichevole per l'Italia di Di Biagio che, dopo l'Argentina, affronta l'Inghilterra a Wembley. Indipendentemente dal risultato di stasera non sembra esserci futuro sulla panchina azzurra per Di ...

Dall'Inghilterra : 'Vidal o Verratti per il centrocampo del Manchester United' : TORINO - Parte il casting per il centrocampo del Manchester United . José Mourinho dovrà sostituire Carrick, che si ritirerà a fine stagione, e molto probabilmente Fellaini , che non ha ancora ...