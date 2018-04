Dalla Comune al maggio ' 68 Come la sinistra si è vestita da radical chic

Buche a Roma - il Comune ammette : il ‘piano Marshall’ annunciato Dalla Raggi non esiste - sono soldi già in bilancio : Il “piano Marshall” sulle Buche di Roma? Niente fondi “aggiuntivi” ma soldi già previsti nel bilancio di previsione 2018. Insomma: niente di straordinario. E il riferimento al supporto americano all’Europa del dopoguerra? “Solo una definizione mediatica” per indicare l’anticipazione temporale di interventi “in gran parte già previsti”. Con il perdurare delle condizioni ai limiti della praticabilità di buona parte delle strade capitoline e ...

'Antico Mercato di Senise' a breve firma protocollo d'intesa e passaggio Dalla CM Alto Sinni al Comune di Senise

Fabrizio Frizzi - camera ardente alla Rai : amici e gente comune in coda «Uomo perbene - anche fuori Dalla tv» : In viale Mazzini persone in coda dalle 6,30 per porgere l’ultimo saluto al conduttore dal sorriso gentile. Tra i colleghi Fiorello, Bruno Vespa, Cristina Parodi e Max Giusti. Il premier Gentiloni: «Un esempio per il Paese». Mercoledì funerali in diretta su Rai1

Pompei - Gay Pride - ok al percorso Dalla Questura. Il Comune darà il patrocinio : In questo senso, il Pride, si inquadra anche come possibile volano per l'economia locale. I diritti civili come opportunità per ridare linfa vitale al territorio sia dal punto di vista economico sia ...

Palermo : Comune - Dalla Tari introiti aumentati di oltre undici milioni euro : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - L’ammontare delle riscossioni a Palermo "è in miglioramento". Lo rende noto il Comune. "Il 2017 chiude con un + 11.300.000 euro di riscossione Tari - dicono dal Comune - Il trend positivo sta continuando e si sta rafforzando nel 2018 con oltre 10.000.000 euro di maggior