Dal rock alla politica | i tre show di Roger Waters

Cupido è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta - estratto Dal multiplatino Rockstar (audio e testo) : Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta è Cupido. Il re della trap, che continua a conquistare un successo dopo l'altro, ha scelto il brano con il quale continuare a dare supporto a Rockstar, tornando il radio dal 9 aprile. Cupido conta sulla collaborazione di Quavo, star internazionale e membro dei Migos, che ha preso parte alla realizzazione del featuring. L'artista è appena tornato sul palco per un lungo tour che lo terrà impegnato nelle ...

Gianna Nannini cade Dal palco in concerto a Genova/ Video - tour continua sul trono : una rocker "fenomenale"! : Gianna Nannini cade dal palco in concerto a Genova: incidente durante una tappa del Fenomenale tour per la rocker italiana. Tanta paura ma the show must go on.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Il prossimo aggiornamento di Rocket League per Nintendo Switch porterà la risoluzione massima a 1080p in moDalità dock : Rocket League per Nintendo Switch sta per ricevere un interessante aggiornamento che migliorerà la sua qualità grafica, portando la risoluzione massima a 1080p in modalità dock, mentre in modalità portatile, particolarmente apprezzata da Digital Foundry, la risoluzione arriverà a 720p.Inoltre, come segnalato da MyNintendonews, gli sviluppatori hanno confermato che saranno introdotti i "60fps su tutta la linea con risoluzione dinamica. Se invece ...

Un grande Ron canta Lucio Dalla - Ruggeri e i Decibel provocano in rock - Annalisa ha cambiato strada : Per la cronaca, a Sanremo, nella serata dei duetti, il venerdì, al loro fianco c'era lo scozzese Midge Ure, frontman e chitarrista negli anni Ottanta degli Ultravox, band che nel 2009 ha avuto una ...

Rainbow : ascolta la nuova canzone della band di Ritchie Blackmore "Waiting for a sign" Dal nuovo album "Memories in Rock II" - TRACKLIST/... : Potrei fare un altro paio di spettacoli. Ci vogliono in Giappone e in un sacco di altri posti. La mia musica ora è quella dei Blackmore's Night, è molto impegnativa. Non è così facile da suonare." ...

I Negrita Dal 9 marzo con l’album “Desert Yacht Club” ribaldando il concetto di band rock’n’roll : Milano. “Siamo una r’n’r band tradizionale ma abbiamo ribaltato questo concetto e invece di fare musica insieme sfruttando quello che

Sfera Ebbasta : a un mese Dalla partenza - sono dodici i sold out del 'Rockstar tour 2018' : Oltre a popolare tutte le classifiche italiane di vendita e sulle piattaforme streaming, il Re della Trap è più che atteso anche con il suo Sfera Ebbasta Rockstar tour 2018 che a un mese dal ...

Rocket League : il DLC DC Super Heroes Pack si mostra in tre video tratti Dalla versione Switch : Gli amanti dei Supereroi e fan di Rocket League da ora possono cimentarsi nell'apprezzato gioco targato Psyonix arricchito dal DLC dedicato ai personaggi DC.Come già annunciato in precedenza, il DC Super Heroes DLC Pack è arrivato in Rocket League e, da ora, sarà possibile gareggiare a bordo di auto come la leggendaria Batmobile dell'89, quella vista nei famosissimi film di Tim Burton.Proprio a questi contenuti sono dedicati i nuovi video di ...

Dall'eleganza di Caccamo - Eterno - al trap di Sfera Ebbasta - Rockstar - alla voce di Noemi - La luna - : ... 24 ore dall'uscita dell'album aveva totalizzato oltre 8 milioni di riproduzioni su Spotify, entrando con ben 7 tracce nell'ambita Global Chart , classifica planetaria del servizio di streaming dove ...

Dal Golden Rock Temple al Tempio di Amritsar - quando i templi sono d'oro : Un altro dei templi d'oro, tra i più visitati al mondo , si trova a Kyoto, in Giappone ed è il Tempio buddista Kinkakuji o Tempio del padiglione d'oro . Il nome deriva proprio dalla foglia d'oro con ...

Dal rock dei Dwarves a Matthew Lee : tutti i concerti della settimana : LUNEDI' 19 FEBBRAIO Cantautori/Jaye Bartell, da Brooklin a Unplugged La rassegna Unplugged in Monti non offre molti appuntamenti ma sceglie bene i personaggi che porta a Roma, come il protagonista del ...