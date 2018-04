Dal Colle incarico esplorativo a Casellati |Di Maio : "Pronti a un governo solo con la Lega" : Le consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

Casellati - Dal 'preincarico' a Bersani - al Patto della Staffetta : la lunga storia delle scelte del Colle : Sondare. Una missione affidata molto spesso in passata dal Quirinale a vari personaggi. 'Verificare l'esistenza di un sostegno parlamentare certo, che consenta la formazione del governo'. Fu con ...

Tutte le collezioni sposa 2019 Dalla New York BriDal Week : Matrimoni onirici tra uomo e natura, poetica sussurrata tra pizzi e ricami, silhouette tradizionali e disegni irriverenti, accenti di colore: a New York vanno in scena le collezioni sposa 2019 che ci fanno sognare matrimoni regali, cerimonie couture e sacri suggelli alla Robin Hood. Ecco le collezioni più belle, che incantano le bride to be (ma non solo). Reem Acra Amore, bellezza e spiritualità: sono i temi che hanno ispirato la collezione 2019 ...

AppassionAuto - rombo auto da collezione con finalità soliDali : In particolare a Casa Sebastiano, che è anche un centro collegato al mondo della ricerca, all'avanguardia nello studio dell'autismo. Nell'edizione 2018 gli obiettivi di solidarietà si moltiplicano ...

Fiat 500 'Collezione' : la serie esclusiva debutta Dal 14 aprile : ... il trasporto che nutriamo nei suoi confronti ci porta quasi ad impersonarla, attribuendole le sembianze di una vera e propria star del mondo dello spettacolo. Ma se la piccola utilitaria viene ...

Caterina Balivo contro tutti : Dalla d’Urso ai colleghi di Rai1? : Caterina Balivo contro Barbara d’Urso… e alcuni personaggi Rai? L’eterno triangolo tra Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso ha appassionato ancora una volta i telespettatori. Da quando Al Bano ha annunciato a Storie Italiane la fine della sua lunga storia d’amore con Loredana Lecciso non si è parlato d’altro. tutti i programmi televisivi più importanti si sono limitati a riportare una notizia di gossip come ...

Tommy X Lewis - la capsule collection nata Dalla Formula 1 : Avevamo preannunciato la collezione Tommy x Lewis a metà marzo quando nessuna indiscrezione era ancora trapelata. Avevamo sbagliato solo l’ordine degli addendi. Del resto, la forte intesa tra il pilota britannico quattro volte campione mondiale di Formula Uno Lewis Hamilton e la griffe casual Tommy Hilfilger era palpabile già dalla fine di febbraio con l’annuncio della sponsorizzazione del Team Mercedes AMG Petronas Motorsport da ...

La discesa di Martina Dal Colle : Il segretario reggente del Pd rilascia poche dichiarazioni dopo le consultazioni con il capo dello Stato.

Di Maio e Salvini separati Dalla Siria. Al Colle gli M5s chiederanno tempo proponendo un "comitato scientifico" sul programma : Lo scontro tra Stati Uniti e Russia sulla Siria piomba sulle consultazioni. Le questioni internazionali impongono un'accelerazione nella formazione del nuovo governo e di questo Luigi Di Maio non può non tenerne conto, dal momento che è una questione che complica i già precari equilibri e segna ancor più le distanze tra chi, come M5s e Lega, sta provando a trovare la quadra. Il leader del Movimento 5 Stelle, ...

Maltempo - neve : chiusa la statale del Colle della MadDalena : Difficolta’ alla viabilita’ in provincia di Cuneo a causa del Maltempo. Anas ha disposto la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni lungo il tratto della strada statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ tra Argentera (km 51) e il Confine di Stato (km 59). Nevica anche sul Colle di Tenda, l’altro valico internazionale della provincia di Cuneo, dove pero’ si transita regolarmente. L'articolo Maltempo, neve: ...

Consultazioni - se Dal fumo nero del Colle si intravedono le elezioni : Oggi i gruppi parlamentari più consistenti si presentano a Mattarella fra veti incrociati e impuntature: difficile lo scioglimento immediato ma in autunno il quadro potrebbe ribaltarsi

Consultazioni - se Dal fumo nero del Colle si intravedono le elezioni : Oggi al Colle si entra nel vivo, con i gruppi parlamentari più consistenti. Forse già stasera, in chiusura del primo giro di Consultazioni, il presidente della Repubblica farà il punto su quanto leader e capigruppo gli hanno raccontato nelle ultime 48 ore. Il quadro è labirintico e pressoché bloccato. Tranne colpi di scena dell’ultimo minuto, il round iniziale si chiuderà con una serie di veti incrociati e un pericoloso stallo. Sergio Mattarella ...

“Addio - capitano”. Grave lutto nel mondo del calcio. Se ne è andato pochi giorni dopo quel malore improvviso lasciando un vuoto enorme. Famigliari e colleghi devastati Dal dolore : Qualche giorno fa, dopo aver avuto un infarto, è caduto e ha sbattuto la testa. Poi è stato portato d’urgenza in ospedale, al St George’s Hospital di Tooting, nel sud di Londra dove lo hanno mandato in coma farmacologico. Le premesse, per Ray Wilkins, non erano affatto buone: “Non è per niente in un buono stato – aveva dichiarato la moglie Jackie al Daily Mirror -. Sta molto, molto male”. E infatti non ce l’ha fatta. L’ex ...