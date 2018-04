Sere a Teatro. La 25° edizione della rassegna a cura dell'Accademia Teatrale di Firenze diretta da Pietro Bartolini Dal 21 aprile al Teatro ... : Come di consueto gli spettacoli saranno rappresentati al Teatro Tredici di Via Nicolodi, 2 , Zona Campo di Marte, ; alla rassegna partecipano in qualità di interpreti oltre ottanta giovani allievi ...

Dal 28 aprile presidio maestre al Miur : ANSA, - ROMA, 18 APR - Un presidio permanente davanti al Ministero dell'Istruzione dal 28 aprile contro la recente sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali, che rischiano di uscire ...

Cromo : Dal 20 aprile il singolo 'Ci siamo' che anticipa l'album 'Oro cromato' : Il brano è prodotto da Yung Snapp e arriva dopo il successo di Italieno feat Vegas Jones , Disco d'Oro che ha superato i 5 milioni di ascolti in streaming. Ci siamo è anche il singolo che il rapper ...

Asus ZenFone 5 disponibile in Italia Dal 23 aprile 2018 - : Gli avatar ZeniMoji possono essere utilizzati nelle video chat o in live-streaming, così come nelle normali chat di testo per renderle più divertenti. Asus ZenFone 5 , ZE620KL, è disponibile a ...

Dal 22 aprile al via la prima edizione del Festival "In Fonte Veritas" : La rassegna, che proseguirà fino al 28 aprile, ha in programma un calendario ricco di eventi tra spettacoli ad ingresso gratuito, musica e workshop diretti da maestri internazionali. Compagnie ...

Previsioni VinciCasa valide Dal 18 Aprile 2018 : Previsioni VinciCasa, tre colonne secche per l’estrazione di oggi, valide per i prossimi tre concorsi, a partire dalla data odierna. La Previsioni VinciCasa di oggi è composta da tre colonne secche, le Previsioni sono valide per per i prossimi tre concorsi a partire dalla data odierna. Nessuna vincita con il premio di prima categoria (5 punti) nel concorso del 17/04/2018. […] L'articolo Previsioni VinciCasa valide dal 18 Aprile 2018 ...

Ascolti TV | Martedì 17 aprile 2018. Grande Fratello parte Dal 22.6% : Barbara D'Urso Su Rai1 la quarta puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.686.000 spettatori pari al 15.45% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 all’1.39 – la prima puntata di Grande Fratello 15, con Barbara D’Urso, ha raccolto davanti al video 3.598.000 spettatori pari al 22.6% di share (qui gli Ascolti di tutti i debutti del GF – qui quello che è accaduto minuto per minuto - qui tutti i concorrenti). ...

Il mondo spettacolare del Circo Lidia Togni a Ragusa Show Dal 20 aprile al 1° Maggio : ... in programma due spettacoli al giorno alle 18.00 e alle 21.15, la domenica ore 17.00 e secondo spettacolo alle 19.30; martedì 24 aprile riposo, martedì 1° Maggio spettacoli ore 17.00 e 19.30. Tappa ...

FABRIZIO MORO e ULTIMO in radio insieme Dal 20 aprile con 'L'Eternità - Il Mio quartiere - ' : Il brano uscirà il 20 aprile in radio, streaming e in tutti i digital stores. ' In fondo 'L'Eternità per me, sei tu' è questa l'espressione chiave di questo brano ' racconta FABRIZIO. ' L'eternità è ...

Confcommercio Trentino * Il Concilio dei Sapori - connubio tra le produzioni trentine : Dal 20 al 22 aprile a Palazzo delle Albere la prima "... : «Questa fiera " spiega Matteo Faccenda " è un'iniziativa per far scoprire il mondo dei prodotti fermentati, come birra, formaggio, vino, che rappresentano una parte importante non solo dell'economia ...

