DAI PIANI D' ERNA ALLA BRIANZA LA FESTA DEL 25 APRILE NEGLI ARCI DELLA PROVINCIA

Game of Thrones 8 avrà una fine tragica per tutti i personaggi? L’indizio DAI PIANI alti di HBO : Sappiamo tutti che Il trono di spade non ha mai lesinato sui morti nel corso della sua rispettabile carriera, ma Game of Thrones 8 potrebbe essere destinata a lasciare il segno anche in questo senso: direttamente dai piani alti di HBO arriva una sibillina dichiarazione che mette a repentaglio le vite non di uno né di qualcuno, ma di tutti i personaggi superstiti della serie. Durante un discorso pronunciato alla INTV conference tenutasi ...