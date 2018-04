Da Taffarel a Alisson | i più grandi portieri brasiliani della Serie A

gqitalia

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Una parata alle critiche, un’uscita alta a respingere i vecchi pregiudizi. Per molti anni, il portiere brasiliano non ha mai stuzzicato l’immaginazione dei tifosi italiani. Più facile immaginarsi un “10” che un “1”, più immediato pensare a un dribbling che a un tuffo miracoloso. I tempi però cambiano, e oggi dietro a una delle difese miglioriA, quellaRoma, ci sono proprio un paio di guanti, precisamente diRamsés Becker, portiere ancheNazionale verdeoro. Non un’eccezione, ma piuttosto l’ennesima pagina di un capitolo aperto nel 1990 da Cláudio, ex estremo difensore del Parma. Il pioniere - Arrivato in Italia anche come mossa commerciale per la promozioneParmalat in Brasile,si ritagliò ben presto un ruolo di primo piano in quel Parma che avrebbe vinto nei primi anni Novanta una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe. ...