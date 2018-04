Da Roma al Lago di Garda sui pedali

Malagò : “la Roma? vittoria di tutto il pallone italiano” : “E’ riduttivo parlare della vittoria di una squadra. Contro una formazione che viene riconosciuta come fra le più forti al mondo, se non la più forte, ribaltare un risultato così èla vittoria di tutto il calcio italiano”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando dell’impresa della Roma sul Barcellona in Champions League. “E’ importante che magari l’impresa la faccia anche la Juve stasera ...