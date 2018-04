Da Foggia al Montenegro - palloncini attraversano l’Adriatico : Da Foggia al Montenegro , palloncini attraversano l’Adriatico I palloni gonfiabili, liberati in aria per i festeggiamenti delle nozze d’argento di una coppia, sono arrivati tra le mani di un pescatore del piccolo Paese balcanico. Sul filo portavano legato un messaggio di augurio ed il numero di cellulare dei ...

