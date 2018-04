Dà alla luce due gemelle e poi muore | Amanda si era appena sposata e aveva altri 3 figli

I blucerchiati inseguono un posto nelle coppe - e si affidano alla scaramanzia : Genova - A muleti, cornetti, riti, persino alberghi da privilegiare e altri da evitare. L'Eurocorsa della Samp è viva e dove non arrivano i gol di Quagliarella arriva la scaramanzia. Ne è convinto il ...

Uscita GTA 6 alla luce dell’enorme successo di GTA 5 - il gioco più profittevole della storia : GTA 6 è probabilmente il gioco più atteso della storia. Anche se non è ancora statoannunciato. Rockstar vede bene dal non farlo assolutamente, dato che GTA 5 sta andando più che bene. Anzi, secondo gli analisti di Marketwatch GTA 5 è il prodotto di intrattenimento più remunerativo della storia. Nel titolo abbiamo indicato la paola "gioco" per una questione di sintesi. GTA 5 è in realtà il prodotto che ha incassato di più nella storia per quanto ...

Marte : dopo 130 anni torna alla luce una mappa inedita di Schiaparelli : torna alla luce dopo 130 anni una mappa inedita di Marte disegnata da Giovanni Schiaparelli: frutto degli studi fatti all’Osservatorio Astronomico di Brera, descrive la topografia del pianeta evidenziando lo sdoppiamento dei “canali” che fece ipotizzare l’esistenza di vita aliena. L’opera, riemersa dall’archivio storico del Politecnico di Milano, è stata realizzata dall’astronomo nel 1888 per i 25 anni ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 aprile : “La preghiera per allontanare le tenebre dalla luce” : Madonna di Medjugorje, il Messaggio del 2 aprile: attesta la nuova apparizione della Madre di Dio tramite la veggente Mirjana Soldo. “La preghiera per allontanare le tenebre dalla luce”(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 05:28:00 GMT)

Porto Recanati - gli scavi portano alla luce le ossa di un bambino di 8-10 anni e di un’adolescente : Porto Recanati, gli scavi portano alla luce le ossa di un bambino di 8-10 anni e di un’adolescente Appartengono a due soggetti molto giovani i resti rinvenuti in quattro giorno di scavi, di cui una potrebbe essere la 15enne Cameyi Mossamet, scomparsa nel 2010. Già allora le indagini condussero nei pressi dello stesso casolare.Continua a […]

“Mi tradisci - maledetto”. Quella storia di corna finita malissimo. Tutta colpa di quell’errore - per niente da poco - che ha portato alla luce l’amore tra il bel professore e la sua provocante alunna. Ecco come sono stati scoperti (una leggerezza imperdonabile) : Le corna, nel bene e nel male, sono un fenomeno con il quale ci si trova a fare i conti dai tempi dei tempi, a volte rimaste segrete anche per Tutta la vita e in altri casi scoperte di colpo, scatenando scenate infinite, liti feroci e rotture quasi sempre inevitabili. In tempi come questi, dove i social sono all’ordine del giorno, l’attenzione di mariti e mogli poco fedeli dovrebbero però essere moltiplicate, considerando ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : i migliori italiani della 19ma giornata. Tanti nomi nuovi si mettono in luce : Sabato scorso la 19ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto ha consegnato ben quattro vittorie esterne, tra le quali hanno fatto notizia quella del Savona a Napoli in chiave play off e quella della Florentia in casa della Lazio in ottica play out. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno. Stefano Guerrato (Brescia): da premiare questo atleta della squadra lombarda, unico nella vittoria contro Trieste, mai come questa volta ...

“La malattia di Fabrizio - quello che lui non ha mai voluto dire…”. La sconvolgente verità di Giancarlo Magalli. A poche ore dalla morte di Frizzi - le parole dell’amico e collega gettano nuova luce sul calvario degli ultimi mesi : La morte di Fabrizio Frizzi è stata un colpo. Il conduttore televisivo era amato dal pubblico, ma anche dai colleghi che soprattutto in quest’ultimo periodo gli sono stati vicino, manifestandogli il grandissimo affetto che avevano nei suoi riguardi. In queste ore il web è letteralmente esploso e in tanti, tantissimi, hanno voluto lanciare un messaggio, un ricordo per onorare la memoria del professionista, ma soprattutto dell’uomo. Tra le ...

Respinta al confine incinta - muore. Prima mette alla luce il suo bambino e scatta la gara di solidarietà : incinta di poche settimane e con un grave linfoma, è stata Respinta alla frontiera di Bardonecchia dalle autorità francesi e, dopo il parto cesareo, è morta all'ospedale Sant'Anna di Torino. B.S., nigeriana di 31 anni, era stata soccorsa dai volontari di Rainbow4Africa. "Le autorità francesi sembrano avere dimenticato l'umanità", dice all'ANSA Paolo Narcisi, presidente dell'associazione che da dicembre ha ...

“Nel seno! Lo nasconde lì”. Disastro Francesca Cipriani (e Isola dei Famosi - di nuovo nei guai). La ex Pupa si rotola nella sabbia ma basta una sola inquadratura a sputtanare tutto : il bikini si scosta e… Sbam! Tutto alla luce del sole : L’Isola dei Famosi ogni settimana perde ‘pezzi’ ma, per ora, non Francesca Cipriani che, non ce ne vogliano gli altri naufraghi, è probabilmente la vip che dà più soddisfazioni in Honduras, laddove per ‘soddisfazioni’ si intendono risate e sano trash, si badi bene. Non sarà stata una casualità che tra tanti personaggi Famosi (sicuramente più di lei e dei concorrenti rimasti in gioco) la scelta sia ricaduta ...

Alessandra Celentano malata/ "Ho la sindrome dell'alluce rigido - non posso più ballare ma Amici mi ha aiutato" : La professoressa di Amici Alessandra Celentano confessa di avere una malattia: "Ho la sindrome dell'alluce rigido, mi sono operata e oggi non posso più ballare"(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:20:00 GMT)