Da -9 a -4 in 10 minuti | un Napoli da sogno ci regala il campionato più bello del mondo

Napoli - allarme furti a Piazza Bellini : due ragazze derubate in 10 minuti : Attenzione a Piazza Bellini, allerta Silvia P. su Facebook, hanno rubato il cellulare a me e a un'altra ragazza nel giro di 10 minuti. È da poco passata la mezzanotte in un venerdì sera a Piazza ...

“Era al telefono pochi minuti prima di lanciarsi dal tetto dell’ateneo”. Tragedia all’università di Napoli - Giada doveva laurearsi ma non era vero. Parenti e amici erano già lì. Poi quell’ultima chiamata e il dramma : All’ateneo di Monte Sant’Angelo è una giornata di lutto. E c’è un gran silenzio dopo la Tragedia di Giada D. F., la studentessa fuori sede che si è gettata dal tetto dell’edificio 7 del plesso universitario della Federico II a Monte Sant’Angelo perché non aveva il coraggio di dire ai suoi familiari che no, non si sarebbe laureata davvero il 9 aprile come aveva annunciato. Il suo nome non compariva ...

“Si è lanciata dal tetto dell’ateneo”. Suicida prima della laurea. Invita amici e parenti per festeggiare il suo traguardo a Napoli - ma poco prima sale lassù e decide di farla finita. E pochi minuti dopo la scoperta choc : Cosa può spingere una ragazza a mentire per anni, probabilmente premeditando un suicidio durante il giorno della sua finta laurea? Sensi di colpa? Depressione? Un qualcosa di patologico mai diagnosticato? Forse tutto e contemporaneamente, ma partiamo con ordine, dall’inizio della storia che poi, come in tanti film, è anche il punto d’inizio: il suicidio. Stamattina infatti, una morte ha devastato il senso di eccitazione e gioia durante ...

Napoli - titolari spremuti : sono dieci oltre i 2000 minuti : Nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Mimmo Malfitano analizza l'utilizzo dei giocatori da parte del tecnico toscano, confrontandolo con la Juve che comanda la classifica di Serie ...