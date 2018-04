Cyberbullismo | Baldin M5S | serve cultura prevenzione e punizioni severe

liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Venezia, 18 apr. (AdnKronos) - “Informare ed educare. È questo il punto di partenza per evitare in futuro fatti drammatici come quello che, qualche giorno fa, ha visto protagonista una giovanissima in una scuola del Veneto: la tredicenne ha chiesto di poter uscire dall'aula e si è gettata da una fin