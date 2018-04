Cyber security | c’è lavoro nel Nord e Nord Est | spazio alle nuove figure che proteggono

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) In Italia ilcrimine è arrivato a causare danni per 10 miliardi di euro l’anno (Rapporto Clusit 2018) e gli investimenti in sicurezza informatica stanno crescendo a doppia cifra (+12% nel 2017, secondo l’Osservatorio Informatione Privacy del Politecnico di Milano). Di conseguenza, crescono anche le opportunità dinel settore, perché il mercato richiedeprofessionalità: «Esperti die diritto che aiutino le aziende a proteggersi dagli attacchi informatici, individuando i rischi, adottando le giuste reti di protezione e tenendosi al passo con le novità tecnologiche e le normative sempre più stringenti, come ad esempio il nuovo GDPR, il regolamento UE sulla privacy che da fine maggio imponeaziende di conformarsi a nuovi standard per la tutela dei dati». Parola di Manuel Cacitti, consulente strategico fra i maggiori esperti ...