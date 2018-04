Cure con cannabis | convegno su ritardi e ostacoli

Politologo : perché il Kazakistan non ha appoggiato la Russia al Consiglio di SiCurezza - : A suo parere, il voto affermativo del Kazakistan durante la votazione avrebbe potuto ritorcersi contro il processo di Astana. In questo caso, l'analista non vede grandi contraddizioni in una ...

La siCurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli : Sono numerose le false applicazioni presenti sul Play Store utilizzate per sorvegliare gli utenti a loro insaputa, mentre Google Maps è pieno di contenuti falsi, recensioni non veritiere e contenuti creati appositamente. L'articolo La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A1 si aggiorna con le patch di siCurezza di aprile : Xiaomi Mi A1, il primo smartphone Android One del produttore cinese, sta ricevendo proprio in queste ore un aggiornamento che introduce le patch di sicurezza del mese di aprile. L'update è in distribuzione via OTA e nelle prossime ore/giorni raggiungerà tutti i device in circolazione. L'articolo Xiaomi Mi A1 si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile proviene da TuttoAndroid.

EverCam è un sistema di telecamere di siCurezza con super batteria e Lecoo è il nuovo brand di Lenovo per smart home : EverCam è un dispositivo realizzato da Eufy (un'azienda di Anker) e che può contare su un'enorme batteria che dovrebbe garantire fino ad un anno di utilizzo L'articolo EverCam è un sistema di telecamere di sicurezza con super batteria e Lecoo è il nuovo brand di Lenovo per smart home proviene da TuttoAndroid.

Opac “Siria e Russia ritardano missione Duma”/ Armi chimiche - Assad-Putin : “non ci sono condizioni siCurezza” : Siria, Opac "Damasco e Russia ritardano missione a Duma sulle Armi chimiche. Temiamo occultamento prove". Assad e Putin, "non ci sono condizioni di sicurezza nell'area". Scenari di guerra(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:42:00 GMT)

Siria - L'Opac : Siria e Russia ritardano la missione a Duma - "non ci sono le condizioni di siCurezza" : In tarda mattinata, la Gran Bretagna aveva accusato Damasco e Mosca di aver "bloccato gli ispettori" dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Posizione ribadita da Theresa May nella sua relazione al Parlamento sui raid condotti sabato scorso. Gli Usa intanto smentiscono Macron: "Truppe via al più presto". E annunciano nuove sanzioni contro Mosca

Trasporti : assessore Verona - per siCurezza sui bus telecamere e controlli con i 'rangers' (2) : (AdnKronos) - "Misure queste ultime che abbiamo chiesto all'azienda di Trasporti di aumentare decisamente, così da garantire al massimo la sicurezza sui mezzi pubblici". "E i primi dati di customer satisfaction da parte degli utenti ci danno ragione: i cittadini veronesi si ritengono ragionevolmente

Trasporti : assessore Verona - per siCurezza sui bus telecamere e controlli con i 'rangers' : Verona, 16 apr. (AdnKronos) - "Fin da subito la nostra amministrazione ha affrontato il problema della sicurezza sui mezzi di trasporto locale per utenti e lavoratori. Attualmente tutti i bus urbani sono dotati di un impianto di video sorveglianza ed è in fase di ammodernamento anche il parco mezzi

Barbara Bush - peggiorano le condizioni dell'ex first lady : ha rinunciato alle Cure : Barbara Bush ha deciso di non ricorrere a ulteriori trattamenti medici. L'ex first lady, 92 anni, moglie dell'ex presidente Usa George Bush, è stata sottoposta di recente ad alcuni...

Cure appropriate e nuove soluzioni manageriali in ambito sanitario : un convegno all’Università di Milano-Bicocca : Un convegno dedicato alla ricerca di nuove risposte alla maggiore incidenza di malattie croniche legate all’allungamento delle prospettive di vita e alla razionalizzazione della spesa sanitaria: “Hub & Spoke – appropriatezza della cura e nuove soluzioni manageriali in sanità” è il prossimo appuntamento promosso da CRIET Incontra e si svolgerà mercoledì 18 aprile dalle ore 9,40 nella Sala Rodolfi dell’Università di Milano-Bicocca. IL convegno ...

