SALUTE : Curarsi con la Cannabis terapeutica - ritardi e ostacoli burocratici in Sicilia : ... esperienza terapeutica in Sicilia e Sistema Sanitario Regionale" e in programma ad Agrigento, venerdì 20 aprile , Spazio Tèmenos, ore 16, che, oltre agli interventi di esponenti del mondo ...

Il tribunale condanna pedofilo a Curarsi : "Il carcere non basta" : Per il pedofilo seriale il carcere non basta. Così per la prima volta in Italia i giudici lo hanno condannato a curarsi.Lo ha stabilito il tribunale di Milano che ha disposto per un 52enne una "ingiunzione terapeutica" per avviare un percorso di cure per limitare le sue pulsioni sessuali, dal momento che il carcere non ha prodotto "alcun effetto" sul piano rieducativo. Le toghe hanno tenuto conto anche della "sistematica ricaduta nel ...

Milano - "il carcere non ha nessun potere terapeutico" : pedofilo condannato per la prima volta a Curarsi : Il collegio ha ordinato all'uomo di iniziare un programma "clinico". Dopo una prima condanna aveva commesso una nuova violenza

Oltre 13 milioni di italiani rinunciano a Curarsi per motivi economici : ... mobilità passiva, risultato d'esercizio, disagio economico delle famiglie per spese sanitarie out of pocket, spese legali per liti da contenzioso e da sentenze sfavorevoli, costi della politica e ...

Oltre 13 milioni di italiani rinunciano a Curarsi per motivi economici : Nel 2017 ben 13 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi economici, per le lunghe liste di attesa o perché non si fidano del sistema sanitario della loro regione. In una famiglia su tre (34,3%) in Italia...

Sanità : nel 2017 ben 13 milioni di italiani hanno rinunciato a Curarsi per motivi economici - oltre 320 mila i “viaggi della speranza” dal Sud : E’ l’Emilia Romagna la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione al Piemonte, mentre Sicilia e Molise si collocano in coda tra le realtà “più malate” del paese. In totale sono sei le realtà territoriali definite “sane”, nove le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Crolla il Piemonte che precipita di ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente, collocandosi nell’area delle ...

Curarsi con le erbe : prevenire e combattere la stipsi : Tra gli alleati dal mondo della fitoterapia troviamo piante emollienti come il tarassaco, la bardana e il rabarbaro, che facilitano il transito delle feci e il finocchio e la liquerizia che assorbono ...

Condannato perché coltivava cannabis per Curarsi : Mattarella gli concede la grazia : Alla fine è arrivata la grazia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così si è conclusa la battaglia legale di un trentino, assistito dall'avvocato Fabio...