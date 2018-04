Cultura | tradizione | sport e solidarietà nel weekend in bassa Valtellina e nelle sue valli

In Giappone si celebra la festa delle bambole - tra mistero - tradizione e Cultura : Si avvicina il terzo giorno del terzo mese dell’anno. E, se per la maggior parte di noi il 3 marzo rimane una data come un’altra, priva di qualsiasi significato particolare, nella cultura Giapponese essa riveste un’importanza singolare, almeno per le bambine e per le loro mamme, che si preparano a festeggiare l’Hina Matsuri, ovvero la festa delle bambole. In Giappone, la comune bambola non è un oggetto poi tanto comune come da noi, ma ha un ...