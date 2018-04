: RT @tg2rai: Cuba si appresta a eleggere il nuovo presidente che, per la prima volta dalla rivoluzione, dopo Fidel e Raul, non sarà un compo… - alefiocchi : RT @tg2rai: Cuba si appresta a eleggere il nuovo presidente che, per la prima volta dalla rivoluzione, dopo Fidel e Raul, non sarà un compo… - bitacoranova : RT @tg2rai: Cuba si appresta a eleggere il nuovo presidente che, per la prima volta dalla rivoluzione, dopo Fidel e Raul, non sarà un compo… - stepadpv : RT @tg2rai: Cuba si appresta a eleggere il nuovo presidente che, per la prima volta dalla rivoluzione, dopo Fidel e Raul, non sarà un compo… -

Il presidenteno Raul, 86 anni, passerà domani il testimone a una nuova generazione per una transizione che segnerà la fine di un'era in cui per circa 60 anni i fratelli(Fidel prima e Raul poi) sono stati al potere nell'isola caraibica. Il probabile successore di Raulè Miguel Diaz-Canel, 57 anni, vice presidente e numero due del governo. "Ci sarà una parte di rinnovamento ma anche di continuità", aveva spiegato recentemente il regime.(Di mercoledì 18 aprile 2018)