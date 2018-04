Cuba | finisce l’era dei Castro E dopo Raul arriva Diaz-Canel | primo presidente che non

Cuba - finisce l'era Castro. Ecco chi è il nuovo presidente Miguel Diaz-Canel : L'uomo che non vide la Revolucìon Miguel Díaz-Canel dovrà affrontare questioni cruciali per il futuro di Cuba e del suo governo, a partire dall'economia. L'erede dei Castro laureato in ingegneria elettronica, è professore universitario e membro del del Politburo dal 2003. Già segretario del partito nelle province di Villa Clara e Holguin , ha ...

Cuba - finisce l'era dei Castro : ecco il nuovo presidente - : Il prossimo capo di Stato verrà designato il 18 aprile dalla Asamblea Nacional del Poder Popular. Il favorito per la successione a Raúl Castro è l'attuale vice presidente Miguel Díaz-Canel

Cuba - finisce dopo 60 anni l'era dei Castro. Oggi l'elezione del nuovo presidente : I 605 deputati eleggeranno il successore di Raul alla guida del paese: sarà Miguel Diaz-Canel. Tante le questioni che il nuovo leader dovrà affrontare, dalle riforme economiche al disgelo con gli Stati Uniti. Ma appaiono scarse le possibilità di una reale apertura politica

"Cuba per me rappresenta un’utopia riuscita. La Revolución non finisce con i Castro". Intervista a Gianni Minà : Il cambio al vertice di Cuba "rappresenta la fine di un'epoca, ma non la fine della Rivoluzione cubana". Ne è convinto Gianni Minà, giornalista, scrittore e saggista, autore di trasmissioni storiche della Rai e grande conoscitore dell'America Latina e di Cuba. Lo abbiamo Intervistato a poche ore dal voto con cui il Parlamento cubano è chiamato a eleggere il nuovo presidente dell'isola.Per la prima volta, a sessant'anni dalla ...

Cuba volta pagina : finisce era Castro : 00.22 Il presidente Cubano Raul Castro, 86 anni, passerà domani il testimone a una nuova generazione per una transizione che segnerà la fine di un'era in cui per circa 60 anni i fratelli Castro (Fidel prima e Raul poi) sono stati al potere nell'isola caraibica. Il probabile successore di Raul Castro è Miguel Diaz-Canel, 57 anni, vice presidente e numero due del governo. "Ci sarà una parte di rinnovamento ma anche di continuità", aveva spiegato ...