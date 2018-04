Cuba | finisce dopo 60 anni l' era dei Castro Oggi l' elezione del nuovo presidente

"Cuba per me rappresenta un’utopia riuscita. La Revolución non finisce con i Castro". Intervista a Gianni Minà : Il cambio al vertice di Cuba "rappresenta la fine di un'epoca, ma non la fine della Rivoluzione cubana". Ne è convinto Gianni Minà, giornalista, scrittore e saggista, autore di trasmissioni storiche della Rai e grande conoscitore dell'America Latina e di Cuba. Lo abbiamo Intervistato a poche ore dal voto con cui il Parlamento cubano è chiamato a eleggere il nuovo presidente dell'isola.Per la prima volta, a sessant'anni dalla ...