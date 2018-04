Crotone | Ricci | ' Uniti per affrontare una delle migliori squadre al mondo'

Probabili formazioni/ Crotone Roma : quote e ultime novità live. Occhi puntati su Ricci (Serie A) : Probabili formazioni Crotone Roma : quote e ultime novità live sulle mosse di Zenga e Di Francesco e i loro titolari per il match dello Scida (Serie A, 29^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:23:00 GMT)

Serie A Crotone - Ricci : «Daremo tutto per la salvezza» : Crotone - Walter Zenga non cerca rivincite, come ha dichiarato nel corso della conferenza stampa di oggi, ma ha chiesto al suo Crotone di crederci fino alla fine. Contro la Sampdoria sarà dura per i ...