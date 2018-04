Crotone Juventus Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Serie A - diretta Crotone-Juventus : probabili formazioni - tempo reale dalle 20.45 e dove vederla in tv : 1 di 3 Successiva TORINO - Crotone e Juventus scendono in campo questa sera allo Scida per la sfida della 33ª giornata di Serie A . La squadra di Massimiliano Allegri vuole i tre punti per ...

Crotone-Juventus - Zenga : “ce la giochiamo” : E’ un Crotone tutt’altro che arrendevole o rassegnato quello che Walter Zenga si prepara a mandare in campo domani sera contro la capolista Juventus. L’allenatore rossoblu è intenzionato ad impiegare il miglior Crotone, rinunciando a qualsiasi forma di turn over ed utilizzando anche calciatori diffidati, senza preoccuparsi di preservarli in vista della gara di domenica con l’Udinese, piu’ importante in chiave ...

Crotone-Juventus - due assenze pesantissime per Massimiliano Allegri : Crotone-Juventus – Terminata a Vinovo la rifinitura della Juventus, che ora si appresta a partire per Crotone, dove giocherà domani sera alle 20.45. Ecco i nomi dei calciatori convocati da Mister Allegri. Convocati di cui non fa parte Mario Mandzukic, colpito da gastroenterite, out per infortunio anche Pjanic, che dovrebbe rientrare con il Napoli, presente Bernardeschi. 1 Buffon 3 Chiellini 4 Benatia 6 Khedira 7 Cuadrado 8 Marchisio 9 ...

JUVENTUS - ALLEGRI/ "In porta col Crotone gioca Szczesny - Buffon ha avuto una grande carica da Madrid" : JUVENTUS, ALLEGRI: il tecnico bianconero sottolinea come la gara contro il Crotone sia ancora più importante di quella con il Napoli. Le ultime su Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:43:00 GMT)

Juventus - a Crotone torna Bernardeschi ma Mandzukic è out : L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 21 giocatori per il match di domani sera a Crotone. Nella lista non fa parte Mario Mandzukic, colpito da gastroenterite, mentre torna a ...

Serie A : Crotone Juventus - Napoli Udinese : "La partita più importante di questa settimana è quella di domani a Crotone, non lo scontro diretto con il Napoli. Perché è essenziale mantenere i 6 punti di vantaggio". Così Massimiliano Allegri, ...

Juventus. Allegri Crotone più importante del Napoli. E basta parlare del Real : Lo vede come un buon segnale? 'Di questo non so assolutamente niente, comunque alla fine deve essere una serata di sport, di calcio, dove si affronteranno le due pretendenti al titolo. Credo che in ...

Juventus - Allegri : 'Higuain diffidato? Gioca! Buffon e Chiellini a riposo. Napoli? Più decisiva col Crotone' : Pochi giorni per metabolizzare il successo sulla Sampdoria, che la Juventus torna subito in campo insieme a tutta la Serie A per l'ultimo turno infrasettimanale. Sulla strada dei bianconeri c'è il ...

Crotone-Juventus - Allegri : “Gioca Higuain. Su Benatia decide la società. Vice Pjanic? Giocherà…” : Crotone-Juventus, Allegri- Massimiliano Allegri ha commentato la vigilia della sfida contro il Crotone annunciando importanti novità e commentando anche il caso Benatia-Crozza. SULLA POLEMICA Benatia-CROZZA Allegri ha evidenziato: “Su Benatia decide la società, per me può giocare perché Chiellini dovrebbe avere un turno di riposo. Noi dobbiamo stare zitti e tenere il profilo basso per centrare […] L'articolo Crotone-Juventus, ...

Juventus - Allegri avverte : 'La partita di Crotone più importante di quella col Napoli' : 'Tra le due partite di questa settimana, la partita con il Crotone sarà la più importante e decisiva perché arrivare a +6 allo scontro diretto con il Napoli è un vantaggio importante'. Lo ha detto l'...