Crotone-Juve | il film della partita | 1-1 

Serie A Crotone-Juventus 1-1 : cronaca della diretta - Simy replica a Alex Sandro Video : diretta secondo tempo Crotone-Juventus 93' Finisce la partita allo Scida. Contro tutti i pronostici Crotone-#Juventus finisce 1-1. Si riapre il discorso scudetto. 88' Sostituzioni nel finale. Fuori Rohden e dentro Ajeti nel Crotone, Dybala esce e entra Bernardeschi nella Juve. 77' Cuadrado di testa non trova la porta. 75' Nel Crotone Sampirisi entra per Stoian. I calabresi vogliono difendersi. 73' Higuain colpisce a botta sicura, ma ancora ...

Juve pari a Crotone - Allegri : “con il Napoli non firmo per il pari” : “Un mese e mezzo fa ci avrei messo la firma se mi avessero detto che sarei arrivato allo scontro diretto contro il Napoli con 4 punti di vantaggio: domenica sarà sicuramente una bella sfida e non firmerei per un pareggio: dobbiamo giocare per ottenere il massimo, vincendo faremmo un grande salto in avanti. Ad ogni modo, il campionato non finirà domenica”. Così l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il pareggio ...

Serie A Crotone - Zenga : «Impossibile non soffrire contro la Juventus» : Crotone - "Era comunque impensabile non soffrire la qualità dei bianconeri. E' una squadra organizzata benissimo. Noi dobbiamo giocare in questo modo, visto che la giocheremo fino alla fine con questa ...

