Crollo di una palazzina a Rescaldina | morto l' uomo ricoverato

Serie A - Sampdoria-Genoa 0-0 : derby a reti bianche. Roma-Fiorentina 0-2 - Crollo dei giallorossi con sfortuna : Dopo la vittoria della Juventus a Benevento, si sono giocati altri tre anticipi della 31^ giornata di Serie A. Tracollo della Roma in casa contro la Fiorentina: 2-0 dei viola che infilano la sesta vittoria consecutiva e sono in lotta per un posto in Europa League, brutto passo falso per i giallorossi dopo la sconfitta di Barcellona che rischia di compromettere l’accesso alla prossima Champions League. I ragazzi di coach Eusebio Di ...

Vigile del fuoco muore nel Crollo del tetto di un capannone nel Milanese. Era intervenuto per spegnere rogo in una ditta di detersivi : MILANO - Un Vigile del fuoco è morto schiacciato dal crollo del tetto di un capannone di una ditta di detersivi a San Donato Milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo, in cui era...

Milano - Crollo palazzina a Rescaldina : dopo una settimana trovato cane ancora vivo : Un cane di razza “shatush” è stato trovato ancora vivo sotto le macerie della palazzina di Rescaldina, nel Milanese, crollata una settimana fa: è stato salvato dai vigili del fuoco. L’animale è di proprietà di una delle famiglie coinvolte nell’evento: i pompieri lo hanno tratto in salvo dopo aver sentito dei rumori provenienti da una piccola apertura. dopo averlo fatto bere e riscaldato, un vigile lo ha tenuto in braccio, ...

Aversa - chiesa del Seggio a rischio Crollo : si attende una tragedia prima di intervenire? - : Aversa " Se dovesse accadere sarebbe un disastro annunciato di cui si conoscono fin da oggi responsabilità e responsabili. Parliamo del possibile crollo del convento Sant'Antonio al Seggio, il primo ...

Crollo di una palazzina a Rescaldina : 3 persone estratte vive. LE FOTO : Crollo di una palazzina a Rescaldina: 3 persone estratte vive. LE FOTO Lo stabile di due piani si trova nell’hinterland a Nord-Ovest di Milano. Secondo i Vigili del fuoco sono almeno cinque le persone coinvolte. Soccorritori scavano tra le macerie Parole chiave: ...

MPS/ L'ipotesi sul Crollo in Borsa "impossibile" per una banca dello Stato : Il crollo in Borsa di Mps è davvero difficile da spiegare visto che è una banca controllata dallo Stato. Forse un'idea può averla il dimissionario direttore finanziario. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 08:58:00 GMT)MPS/ Il conto in rosso e il rimpianto per lo Stato banchiere, di P. AnnoniFCA/ I colpi di scena pronti per l'addio di Marchionne, di S. Luciano

Napoli - Crollo ponteggi in una chiesa : 5 operai estratti dalle macerie : Sono stati estratti vivi tutti e cinque gli operai intrappolati nelle macerie dopo il crollo della chiesa del complesso di San Paolo Maggiore nel centro di Napoli . Lo fanno sapere i vigili del fuoco ...

