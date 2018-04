Criptovalute | anche i tedeschi di Neufund aprono uffici a Malta

Niente banche - l'industria della cannabis fiorisce con le Criptovalute : Al via decine di criptovalute nel mondo della cannabis , per offrire un'alternativa ai transazioni bancarie tradizionali, spesso vietate nel settore

Niente banche - l’industria della cannabis fiorisce con le Criptovalute : (Foto: Christopher Furlong/Getty Images) Lo scorso gennaio la California è diventata l’ottavo Stato americano a legalizzare la cannabis per uso ricreativo. Prima Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon e stato di Washington hanno fatto lo stesso, mentre in numerosi altri Stati come l’Arizona la cannabis è legale esclusivamente per uso terapeutico. Quella della marijuana è una realtà molto forte negli Stati Uniti, un’industria che ...