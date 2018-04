Cresce fatturato industria | +0 | 5%

Industria - il fatturato torna a Crescere mentre scendono ancora gli ordinativi : Il fatturato dell'Industria torna a crescere a febbraio , recuperando solo parzialmente quanto perso nel mese precedente e posizionandosi al livello di novembre 2017 in termini destagionalizzati. Lo ...

VARD - Fincantieri - chiude 4° trimestre in rosso ma fatturato Cresce : Teleborsa, - VARD , società norvegese controllata all'80% da Fincantieri , ha chiuso il 4° trimestre con un risultato in perdita per 133 milioni di corone norvegesi , a fronte di un passivo di 69 ...

Pierrel acCresce fatturato e redditività nell'esercizio e alza target ricavi 2018 : Pierrel chiude l'esercizio 2017 con una perdita netta di 2,5 milioni di euro , in peggioramento rispetto all'utile di 1,1 milioni del 2016, che beneficiava di un apporto di 8,5 milioni quale utile ...

Il fatturato dell'industria Cresce e ci dice che il rialzo è ormai stabile : Dopo variazioni estremamente basse registrate negli anni scorsi , +0,2 per cento nel 2016, +0,7 per cento nel 2015, , il 2017 si rivela l'anno della ripresa per le industrie italiane. Oggi l'Istat ha ...

Istat - il fatturato industriale adesso Cresce del 5 - 1% : Il fatturato industriale nel 2017 è cresciuto del 5,1 per cento. Questo è il valore massimo dall'ottobre 2008. Un periodo chiave perché da lì a poco sarebbe scoppiata la grande crisi. I dati Istat viene rilevato che il motore della crescita di questi affari è dovuto all'estero con un fatturato che registra il +6,1 per cento. Anche su fronte interno si registra una crescita con un +4,6 per cento. Anche per quanto riguarda gli ordinativi ...