Governo - che Cos'è il mandato esplorativo (e quante possibilità di successo ci sono) : A quasi 50 giorni dalle elezioni, dopo due giri di consultazioni andati a vuoto, il capo dello Stato Mattarella affida a Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, il

Magi (+Europa) : “Il vincolo di mandato è inCostituzionale - chiedo a Fico di intervenire” : Magi ha inviato una lettera al presidente della Camera Roberto Fico, chiedendo di intervenire sull'articolo dello statuto del M5S che introduce per i parlamentari grillini il vincolo di mandato: "La sanzione prevista dall'articolo 21 dello statuto contraddice palesemente l'articolo 67 della Costituzione", e aggiunge: "Sancire la fedeltà al partito non va nell'interesse dei cittadini ma esclusivamente, appunto, del partito stesso".Continua a ...

Rimandato Stendardo di Ferro in Destiny 2 - Cosa uscirà in alternativa il 10 aprile : Molti giocatori lo aspettavano con ansia ma c'è stato un intoppo: lo Stendardo di Ferro in Destiny 2 è stato Rimandato da Bungie, non uscirà il 10 aprile. Llo sviluppatore l'aveva annunciato un paio di giorni fa, la nuova edizione dello Stendardo di Ferro che sarebbe dovuta uscire tra qualche giorno. Pare che qualcosa sia andato storto all'ultimo momento, da qui la decisione di rimandare tutto. cosa arriverà al posto dello Stendardo di Ferro ...

Brasile - mandato di arresto per Lula : ha 24 ore di tempo per Costituirsi in carcere : Ha contagiato tutti i gangli dell'economia. Era facile: si pagava per ottenere gli appalti. Ma si fregava la concorrenza. Con i soldi pubblici. Miliardi prosciugati che potevano essere destinati alla ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Brasile : mandato di arresto per Lula : 24 ore per Costituirsi (6 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Brasile, mandato di arresto per l'ex presidente Lula da Silva, 24 ore a disposizione per consegnarsi alle autorità (6 aprile 2018)(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 01:47:00 GMT)

GOTHAM - "Chi è il Joker?" Cosa dobbiamo aspettarci dall'episodio 4x17 "Mandatory Brunch Meeting" : Jerome vuole fare di GOTHAM il suo manicomio, e crea The Legion of Horribles, una lega che riunisce molti dei principali villain.Il prossimo episodio di GOTHAM, in onda stasera sulla Fox, s’intitolerà “Mandatory Bruch Meeting”, in riferimento all’incontro organizzato da Jerome coi principali villain della città.Ancora non è chiaro quale sia il suo scopo, se non trovare qualcuno che pare abbia a che fare con la sua famiglia, quello che è certo è ...

I 5 stelle e il vincolo di mandato - Cosa ha da dire la Consulta? : Alla c.a. Prof. Giorgio Lattanzi, Presidente della Corte CostituzionaleEgregio Presidente,Le scrivo in quanto parlamentare eletto nella XVIII Legislatura per sottoporre alla Sua cortese attenzione la seguente questione. L'articolo 67 della nostra Carta Costituzionale sancisce quanto segue: "Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione e esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato". È un articolo introdotto dai padri costituenti ...

“Così è arrivato all’Isola”. Nubi nere su Terlizzi. L’Isola dei Famosi sempre più nel mirino (e in basso). Il naufrago Nip deve rispondere a pesanti accuse : “Raccomandato!”. E adesso arriva la conferma del regista del reality : “Ecco chi è Franco…” : Continuano le polemiche su Franco Terlizzi. il naufrago è arrivato al’Isola dei Famosi in qualità di Nip, ovvero di personaggio non famoso a cui è stata data la possibilità di ‘soggiornare’ in Honduras insieme ai vip.Di lui si sa che per tutta la vita ha vissuto di sport, prima di prendere qualche chilo di troppo. Poi però sono uscite fuori delle foto che hanno gettato nuova luce sulla sua presunta non notorietà. ...

Santanchè (FdI) : “Di Maio schizofrenico - vuole governare a tutti i Costi per il vincolo di mandato. Ora o mai più!” : Secondo Daniela Santanchè (FdI), ospite a Omnibus (La7) “Luigi Di Maio sta avendo un comportamento schizofrenico. Prima delle elezioni ha sempre ribadito il no a qualsiasi alleanza di governo ora, pur di governare, apre ad altre forze politiche e non vuole immediatamente nuove elezioni perché altrimenti, secondo lo statuto M5s, sarebbe fuori per il vincolo del secondo mandato” L'articolo Santanchè (FdI): “Di ...

Affari e mitra - sulle tracce degli italiani scomparsi nel Messico comandato dai narCos : A Tecalitlán, regno del cartello di Jalisco, si cercano i tre connazionali. Tra agenti venduti e riti cannibali le speranze di trovarli sono poche

“Ammazza!”. Manuela Arcuri - arriva il selfie ‘intimo’ che fa impazzire i fan. Direttamente dal lettino : l’ultimo scatto dell’attrice ha mandato in tilt i social. Non la vedevamo Così “in forma” da tempo : Manuela Arcuri è sempre un incanto, nonostante gli anni che passano, la sua bellezza e la sua sensualità restano intatte. E non è un caso se ogni scatto social riceve migliaia di like. Poi se uno di questi scatti è come l’ultimo, con un topless intrigante… Allora lì è boom e il social va in tilt, come i suoi fan. L’attrice, che lo scorso otto gennaio ha spento 41 candeline, ha pubblicato sul suo profilo Instagram tre scatti ...