Corea del Nord | Trump conferma | “Mike Pompeo ha incontrato Kim Jong-Un una settimana fa a

Il direttore della Cia da Kim Jong Incontro segreto in Corea a Pasqua : Donald Trump vedrà il leader della Corea del Nord Kim Jong Un "all'inizio di giugno o poco prima, ammesso che le cose vadano bene". "Il Giappone e noi siamo insieme e molto uniti sul tema della Corea del Nord", ha sottolineato Donald Trump accogliendo a Mar a Lago il premier giapponese Shinzo Abe. "Avremo colloqui con Kim Jong Un molto presto Segui su affaritaliani.it

Colloqui Usa-Corea del Nord - incontro segreto tra Pompeo e Kim Jong-un - : Il direttore della Cia e segretario di Stato è volato a Pyongyang nel weekend di Pasqua. Trump intanto annuncia: faccia a faccia col leader Nordcoreano a giugno. Anche il presidente cinese Xi Jinping ...

L’incontro segreto tra Usa e Corea del Nord : Mike Pompeo, capo della Cia fino allo scorso 13 marzo oggi in attesa di occupare la scrivania da segretario di Stato americano, ha fatto una visita segreta in Corea del Nord durante il fine settimana di Pasqua e ha incontrato il leader Kim Jong-un. Lo afferma il Washington Post, citando due fonti. La notizia della visita è arrivata dopo che il presidente americano Donald Trump ha detto, ieri martedì 17 aprile, che gli Stati Uniti hanno ...

Il direttore della Cia ha visto Kim Jong-un in Corea del Nord : Potrebbe essere stato uno degli ultimi incarichi di Mike Pompeo da direttore della Cia quello che lo ha portato faccia a faccia con Kim Jong-un in Corea del Nord. Sono fonti citate dal Washington Post ...

Pompeo è andato in Corea del Nord e ha aperto la via all'incontro tra Trump e Kim Jong-un : ...possa fissare le condizioni per cui il presidente e il leader della Corea del Nord possano avere una conversazione che ci porterà sulla strada verso uno sbocco diplomatico di cui l'America e il mondo ...

Corea del Nord - media Usa : incontro segreto tra il direttore della Cia e Kim Jong-un : Mike Pompeo, direttore della Cia in attesa della conferma in Senato della sua nomina a segretario di Stato, ha incontrato segretamente il leader NordCoreano Kim Jong-un. Lo svela il Washington Post , ...

Usa-Corea del Nord - Trump : forse incontro con Kim Jong-un a giugno - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'incontro con il leader della Corea del Nord Kim Jong Un "avrà probabilmente luogo all'inizio di giugno o poco prima, ammesso che le cose vadano bene". Per l'incontro, ha detto Trump rispondendo ai giornalisti, sono in considerazione cinque potenziali luoghi. Sarà una vera opportunità di "risolvere un problema mondiale", ha detto Trump.Gli Usa hanno cominciato a parlare direttamente ...

FINE DELLA GUERRA DI Corea/ Nord e Sud annunciano storico accordo di pace : fino a oggi solo una tregua : I presidenti delle due Coree annunciano la firma di un trattato di pace tra i due paesi: dal 1953 FINE DELLA GUERRA esisteva solo una tregua, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:53:00 GMT)