Consultazioni | ultimatum Di Maio | «Il veto su Berlusconi resta | Salvini decida entro la

Consultazioni della Presidente Casellati in diretta<br>Ultimatum di Di Maio a Salvini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 18:35 - Centinaio e Giorgetti sono ancora a colloquio con la Casellati.Ore 18:16 - In attesa del turno di Forza Italia, Silvio Berlusconi si sta confrontando con Gianni Letta a Palazzo Grazioli. Per il momento i capigruppo Centinaio e Giorgetti stanno ancora parlando con la Presidente Casellati.Ore 18:03 - Mentre è ancora in corso il colloquio tra Casellati, Centinaio e Giorgetti, arriva la notizia che ...