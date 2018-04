Consultazioni | Lega | noi disponibili a governo ma basta veti M5S

Consultazioni CASELLATI - SCONTRO DI MAIO-SALVINI/ Lega “governo M5s-Centrodestra - basta veti”. Nodo-Berlusconi : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a CASELLATI: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le CONSULTAZIONI: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:22:00 GMT)

Governo - incarico esplorativo a Casellati | Via alle Consultazioni con M5s - Di Maio : “Governo solo con la Lega - Salvini decida” : Governo, incarico esplorativo a Casellati | Via alle consultazioni con M5s, Di Maio: “Governo solo con la Lega, Salvini decida” Le consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia […]

Governo - Centinaio (Lega) : “I veti? Servono a far fallire queste Consultazioni. M5s punta a governo con Pd” : L’incarico alla Presidente Casellati parte già pieno di difficolta: il M5s ha già confermato il suo no a Forza Italia e Gian Marco Centinaio, presidente dei Senatori della Lega afferma: “Serva che un passo indietro lo faccia sia Berlusconi sia il M5s. Io sono convinto che dietro i veti ci sia il disegno di fare altro che un governo M5s-Centrodestra. Cioe? Far fallire queste consultazioni”. Questo significa che Forza Italia ...

Casellati - il calendario delle Consultazioni : oggi vede M5S - Lega - Forza Italia - e FdI : Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati inizierà oggi gli incontri con i partiti, come da mandato esplorativo conferitole dal capo dello Stato, Sergio Mattarella . Di seguito il ...

Consultazioni - Salvini : "Ipotesi governissimo? Lo facciano senza la Lega" : "Noi appoggiamo un governo che rispetta quello" che si detto in campagna elettorale, dice il leader del Carroccio al Tg1. A cui non piace l'ipotesi di un preincarico a Giancarlo Giorgetti: "Significa chiedere a qualcuno di cercare voti che non ci sono"

