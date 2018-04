Consultazioni governo | Di Maio | ' Lega decida entro questa settimana' - Salvini | ' Lui deve

Governo - Berlusconi : “Centrodestra non è artificiale. Noi mai posto veti al M5S” e domani secondo giro di Consultazioni : “Noi non abbiamo potuto far altro che mantenere la nostra posizione da parte nostra non sono mai stati messi dei veti nei confronti di nessuno quindi dei veti che sono venuti a noi”. Lo dice il leader di Fi Silvio Berlusconi, al termine dell’incontro con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Dovevo andare domani in Molise, la presidente ci ha pregato di essere ancora disponibili per un incontro perché ...

Consultazioni - Lega : noi disponibili a governo ma basta veti M5S : "Al presidente Casellati abbiamo ribadito che la Lega, insieme al Centrodestra, è disponibile a dare un governo al Paese se il Movimento Cinquestelle è disponibile e non pone veti, noi siamo pronti da ...

Governo sempre più difficile - il primo giorno delle Consultazioni di Casellati : Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberto Casellati ha incontrato a Palazzo Giustiniani i rappresentati del Movimento 5 stelle, Lega e Forza Italia dopo l'incarico...

Consultazioni CASELLATI - SCONTRO DI MAIO-SALVINI/ Lega “governo M5s-Centrodestra - basta veti”. Nodo-Berlusconi : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a CASELLATI: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le CONSULTAZIONI: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:22:00 GMT)

Consultazioni governo - Di Maio : 'Salvini decida entro questa settimana' - Salvini : 'Lui deve fare un passo di lato' : Se vi dirà di no perché vuole fare il premier, allora non sa stare al mondo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. 19:09 Lega: noi disponibili a governo ma basta veti M5S "Al presidente ...

Le Consultazioni di Casellati per il governo - parla la Lega Live da Palazzo Giustiniani : Il mandato esplorativo che le ha conferito il Capo dello Stato Sergio Mattarella è circoscritto a sondare il terreno

Governo - incarico esplorativo a Casellati | Via alle Consultazioni con M5s - Di Maio : “Governo solo con la Lega - Salvini decida” : Governo, incarico esplorativo a Casellati | Via alle consultazioni con M5s, Di Maio: “Governo solo con la Lega, Salvini decida” Le consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia […]

Consultazioni governo - Di Maio : 'Salvini prenda una decisione entro questa settimana' : E' finito l'incontro tra il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e la delegazione del M5s guidata da Luigi Di Maio nell'ambito del mandato esplorativo concesso dal Colle. Di Maio:...

Governo - incarico esplorativo a Casellati | Via alle Consultazioni con M5s - Di Maio : "Governo solo con la Lega - Salvini decida" : Le consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

Governo - Centinaio (Lega) : “I veti? Servono a far fallire queste Consultazioni. M5s punta a governo con Pd” : L’incarico alla Presidente Casellati parte già pieno di difficolta: il M5s ha già confermato il suo no a Forza Italia e Gian Marco Centinaio, presidente dei Senatori della Lega afferma: “Serva che un passo indietro lo faccia sia Berlusconi sia il M5s. Io sono convinto che dietro i veti ci sia il disegno di fare altro che un governo M5s-Centrodestra. Cioe? Far fallire queste consultazioni”. Questo significa che Forza Italia ...

Governo : al via le Consultazioni della presidente del Senato Casellati : Il centrodestra andrà separatamente. Matteo Salvini non parteciperà per un impegno a Catania. Dalle 16.15 Speciale Tgla7 con il direttore Enrico Mentana - Ricevuto l'incarico esplorativo questa ...

DIRETTA Consultazioni CASELLATI/ Governo : si comincia con M5S. Centrodestra andrà diviso - Lega senza Salvini : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a CASELLATI: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le CONSULTAZIONI: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:02:00 GMT)

Governo : alle 16 - 30 al via le Consultazioni della presidente del Senato Casellati : Il centrodestra andrà andrà diviso. Matteo Salvini non parteciperà per un impegno a Catania, per la Lega andranno i capigruppo. Dalle 16.15 Speciale Tgla7 con il direttore Enrico Mentana -

Governo - le Consultazioni Casellati dovrebbero iniziare domani : Roma, 18 apr. , askanews, Le consultazioni della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati dovrebbero iniziare domani. A quanto si apprende da fonti parlamentari ricevuto oggi il mandato a ...