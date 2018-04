Consultazioni della Presidente Casellati in diretta | Ultimatum di Di Maio a

Governo : al via le Consultazioni della presidente del Senato Casellati : Il centrodestra andrà separatamente. Matteo Salvini non parteciperà per un impegno a Catania. Dalle 16.15 Speciale Tgla7 con il direttore Enrico Mentana - Ricevuto l'incarico esplorativo questa ...

Le Consultazioni della Casellati : maggioranza senza Forza Italia : Istruzioni chiare dal Colle: verificare la convergenza centrodestra-M5. Le consultazioni del presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati hanno un orizzonte temporale

Governo : alle 16 - 30 al via le Consultazioni della presidente del Senato Casellati : Il centrodestra andrà andrà diviso. Matteo Salvini non parteciperà per un impegno a Catania, per la Lega andranno i capigruppo. Dalle 16.15 Speciale Tgla7 con il direttore Enrico Mentana -

Consultazioni - la sfida di Mattarella : il limite della pazienza e le opzioni in campo : Quella che il capo dello Stato, contrariato e deluso, ha lanciato ai partiti è insieme una denuncia e una sfida. La pazienza non andrà oltre la metà della prossima settimana: poi potrebbe arrivare un mandato esplorativo a un’alta carica dello Stato

Consultazioni bis - Di Maio cambia stile e sceglie l’auto : al Colle al volante della sua utilitaria : Per la sua seconda volta al Quirinale Luigi Di Maio ha cambiato stile. E se la settimana scorsa era arrivato nella studio del presidente Mattarella dopo una lunga passeggiata a piedi, questa volta il leader del M5s ha assunto le vesti inedite di “autista”: si è messo alla guida della sua utilitaria e ha accompagnato la delegazione M5s al Colle L'articolo Consultazioni bis, Di Maio cambia stile e sceglie l’auto: al Colle al ...

Consultazioni - Di Maio : sinergia con la Lega ma Berlusconi faccia passo di lato. Salvini : centrodestra unito - premier della Lega - stop veti M5S. Il capo di FI contro i 5 stelle : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Consultazioni bis - Salvini : “Abbiamo chiesto l’incarico? No”. Meloni : “Sì - per il leader della Lega” : Contraddizioni in casa centrodestra, dopo le Consultazioni al Colle. Intercettati dai cronisti, Salvini e Meloni forniscono due versioni differenti. O meglio, opposte. “Abbiamo chiesto l’incarico? No”, taglia corto il leader della Lega. Al contrario, Meloni conferma la richiesta dell’incarico e aggiunge: “Pensiamo a Giorgetti come personalità? No, veramente lo abbiamo chiesto per Salvini“. L'articolo ...

Le nuove Consultazioni del presidente della Repubblica si terranno giovedì 12 e venerdì 13 aprile : Secondo giornali e agenzie di stampa, le prossime consultazioni del presidente della Repubblica inizieranno giovedì 12 e termineranno venerdì 13. Secondo Repubblica, questa volta il primo giorno sarà dedicato alle principali forze politiche, mentre durante il secondo saranno ricevute le The post Le nuove consultazioni del presidente della Repubblica si terranno giovedì 12 e venerdì 13 aprile appeared first on Il Post.

Mattarella - Consultazioni elettorali/ Il Presidente della Repubblica prende tempo : Di Maio a bocca asciutta : Mattarella, "ora nuove consultazioni": Luigi Di Maio, "contratto di Governo con Martina o Salvini", ma il Pd chiude e la Lega sta con Silvio Berlusconi.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:37:00 GMT)

Salvini - il leader social : seguite le Consultazioni della Lega sul mio profilo Facebook e twitter : Rimanete sintonizzati per ascoltare in diretta le nostre dichiarazioni dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica", fa scrivere il leader della Lega subito dopo il suo ingresso - a piedi, come ormai tendenza - al Colle

Consultazioni : il riassunto della prima giornata : 18:55 - Escono i deputati e senatori di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni spiega ai giornalisti: "FdI farà del suo meglio per dare un governo all'Italia in tempi rapidi. A causa di una legge elettorale irresponsabile che FdI non ha votato, oggi il cammino è complicato. Questo non toglie che lo scorso 4 marzo quasi il 40% degli italiani ha dato la fiducia ai partiti del Centrodestra, quindi se si vuole rispettare la volontà popolare non si può ...

Consultazioni - Padellaro : "Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella" : Alla vigilia delle Consultazioni per la formazione del Governo, Antonio Padellaro ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , La7 , dice la sua: "Salvini e Di Maio non so se faranno un nuovo governo, ma è ...