Consultazioni Casellati : ultimatum Di Maio a Salvini/ Governo : nodo Forza Italia - Berlusconi : "Mai posto veti" : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a Casellati: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le Consultazioni: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Consultazioni con Casellati - resta stallo |Di Maio : "Pronti a un governo solo con la Lega" : Le Consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

Mandato a Casellati - fallito il primo giro di Consultazioni con i partiti. Altro tentativo giovedì : La presidente del Senato, che sta incontrando gli esponenti dei partiti, dovrà tornare al Colle per riferire l’esito entro venerdì 20 aprile. Ma i pentastellati ribadiscono: «Il veto su Silvio Berlusconi rimane»|

Il primo giro di Consultazioni di Casellati non ha risolto niente : Dopo i colloqui con la presidente del Senato, il M5S continua a non voler trattare con Forza Italia e la Lega a voler mantenere unito il centrodestra The post Il primo giro di consultazioni di Casellati non ha risolto niente appeared first on Il Post.

Centrodestra - verso delegazione unica a Consultazioni Casellati : Roma, 18 apr. , askanews, Domani il Centrodestra potrebbe presentarsi in un'unica delegazione all'eventuale secondo giro di consultazioni della presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. A ...

Governo - a vuoto il primo giro di Consultazioni di Casellati. Di Maio e Lega divisi su Berlusconi : «Ripetere le stesse cose è frustrante per me e per chi mi ascolta. Di Maio o non vuole fare Governo o ha già in tasca l’accordo con Renzi. Auguri. Dal mio punto di vista il centrodestra è compatto e spero che dalle parti di Forza Italia nessuno pensi a un accordo col Pd». Il leader della Lega Matteo Salvini, replica da Catania al veto cheil M5S ha...

Consultazioni - ultimatum Di Maio : «Il veto su Berlusconi resta - Salvini decida entro la settimana» : Se vi dirà di no è perché vuole fare il premier, e allora non sa stare al mondo». Giovedì è già nei piani un secondo giro di incontri. E Salvini dovrebbe esserci.

Governo - Berlusconi : “Centrodestra non è artificiale. Noi mai posto veti al M5S” e domani secondo giro di Consultazioni : “Noi non abbiamo potuto far altro che mantenere la nostra posizione da parte nostra non sono mai stati messi dei veti nei confronti di nessuno quindi dei veti che sono venuti a noi”. Lo dice il leader di Fi Silvio Berlusconi, al termine dell’incontro con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Dovevo andare domani in Molise, la presidente ci ha pregato di essere ancora disponibili per un incontro perché ...