CONSULTAZIONI CASELLATI | SCONTRO DI MAIO-SALVINI Lega “governo M5s-Centrodestra | basta

CONSULTAZIONI della Presidente Casellati in diretta<br>Ultimatum di Di Maio a Salvini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 18:35 - Centinaio e Giorgetti sono ancora a colloquio con la Casellati.Ore 18:16 - In attesa del turno di Forza Italia, Silvio Berlusconi si sta confrontando con Gianni Letta a Palazzo Grazioli. Per il momento i capigruppo Centinaio e Giorgetti stanno ancora parlando con la Presidente Casellati.Ore 18:03 - Mentre è ancora in corso il colloquio tra Casellati, Centinaio e Giorgetti, arriva la notizia che ...

Governo - incarico esplorativo a Casellati | Via alle CONSULTAZIONI con M5s - Di Maio : “Governo solo con la Lega - Salvini decida” : Governo, incarico esplorativo a Casellati | Via alle consultazioni con M5s, Di Maio: “Governo solo con la Lega, Salvini decida” Le consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati, alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia […]

CONSULTAZIONI CASELLATI in diretta : si comincia con il MoVimento 5 Stelle. Salvini non va : Ore 15:57 - Il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto sapere che non andrà alle Consultazioni con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Non è ancora chiaro il motivo per cui il numero 1 del Carroccio non si presenterà, vi terremo aggiornati, ma già questa sua decisione viene definita una "scorrettezza istituzionale". La Presidente parlerà con i capigruppo Centinaio e Giorgetti.La giornata della Presidente Casellati Mercoledì ...

DIRETTA CONSULTAZIONI CASELLATI/ Governo : si comincia con M5S. Centrodestra andrà diviso - Lega senza Salvini : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a CASELLATI: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le CONSULTAZIONI: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:02:00 GMT)

