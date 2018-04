Consultazioni Casellati in diretta | si comincia con il MoVimento 5 Stelle Salvini non va

blogo

: Al via le consultazioni con #Casellati oggi pomeriggio: 16.30 M5S 17.30 Lega 18.30 FI 19.30 FDI - you_trend : Al via le consultazioni con #Casellati oggi pomeriggio: 16.30 M5S 17.30 Lega 18.30 FI 19.30 FDI - SkyTG24 : #UltimOra #governo #Casellati comincia consultazioni alle 16.30 con Cinquestelle #canale50 - TgLa7 : Dalle 16.15 Speciale del tgla7 condotto da Enrico Mentana per seguire le consultazioni della Presidente del Senato… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Ore 15:57 - Il leader della Lega Matteoha fatto sapere che non andrà allecon la Presidente del Senato Maria Elisabetta. Non è ancora chiaro il motivo per cui il numero 1 del Carroccio non si presenterà, vi terremo aggiornati, ma già questa sua decisione viene definita una "scorrettezza istituzionale". La Presidente parlerà con i capigruppo Centinaio e Giorgetti.La giornata della PresidenteMercoledì 18 aprile 2018 - La Presidente del Senato Maria Elisabetta Albertiha circa 48 ore di tempo per adempiere al compito che le ha assegnato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In virtù del mandato esplorativo che le è stato conferito proverà a capire se c'è la possibilità di raggiungere una maggioranza di governo trae Centrodestra.si è messa immediatamente a lavoro e dopo l'incontro con ...