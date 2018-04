Consulta | non c’è l’accordo in Parlamento | fumata nera sul nuovo componente laico Corte

Consultazioni - Mattarella : "Non c'è stato nessun progresso" : È un Sergio Mattarella severo, nello sguardo e nelle parole, quello che si presenta davanti ai giornalisti al termine della due giorni di Consultazioni del 12-13 aprile. Anche il secondo “giro” di incontri è andato sostanzialmente a vuoto ed a confermarlo è lo stesso Presidente della Repubblica:"Dall'andamento delle Consultazioni di questi giorni - evidenzia il capo dello stato - emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per ...

Consultazioni chiuse - Mattarella : confronto tra partiti non ha fatto progressi. Governo serve con urgenza : Nulla di fatto. «Il confronto tra i partiti non ha fatto progressi», ha detto Mattarella al termine del secondo giro di Consultazioni sottolineando l'urgenza e la necessità di...

Il secondo giro di Consultazioni non è andato bene : Nulla di fatto dal primo giorno delle consultazioni. La situazione è di nuovo "ingarbugliata" e Sergio Mattarella ha detto alle forze politiche che il tempo a disposizione "si sta esaurendo". Mentre si attende di veder sfilare nello Studio alla Vetrata i presidenti delle Camere e il presidente emerito Giorgio Napolitano, il taccuino del Quirinale non registra novità rispetto al primo giro di colloqui ...

Consultazioni bis - Salvini : “Non vado in Parlamento a cercare numeri a caso” : “Escludo di andare in Parlamento a cercare i voti a caso, nel segreto dell”urna”. A rivendicarlo è Matteo Salvini, dopo aver lasciato a piedi il Colle per il secondo giro di Consultazioni da Mattarella. Per Salvini serve “un governo chiaro che dice chiaramente chi c’è, d’accordo con i punti di programma ribaditi, dallo stop alla Fornero all’abbassamento delle tasse”. “Ma – ha anche ...

Luigi Di Maio dopo le Consultazioni al Quirinale : 'No a governissimo - non resta che voto' : 'Non capisco'. 'Non capiamo'. Luigi Di Maio, nel corso della sua dichiarazione al termine del secondo incontro di consultazioni col presidente Mattarella, ha usato questa frase una mezza dozzina di ...

Consultazioni bis - Di Maio : “Salvini? Non lo capisco. Dica che vuole governissimo o voto - di cui non abbiamo paura” : “E’ chiaro che la coalizione di centrodestra è tuttora divisa, perché mentre il leader della Lega apriva al M5S, con una battutaccia nei nostri confronti Berlusconi ha dimostrato che il centrodestra stesse sperando in questo momento nel Pd“. Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni. “Con la Lega è inutile dire che c’è una sinergia istituzionale che ha permesso di rendere ...

Consultazaioni - il Pd va al Quirinale e comprende di non essere ancora all'opposizione : 'Chi ha prevalso il 4 marzo la smetta con il tira e molla'. Uscito dal colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario-reggente del Pd Maurizio Martina inserisce qualche ...

Consultazioni bis - il Pd non cambia linea. Martina : “Basta tatticismi. Chi ha vinto dica cosa vuole fare” : “Per noi occorre che le forze che hanno prevalso il 4 marzo smettano il tira e molla visto fin qui, con tattiche, tatticismi e personalismi e con la grande incertezza che stanno generando”. Lo ha detto Maurizio Martina, al termine delle Consultazioni al Quirinale con la delegazione Pd. Il Pd ha ribadito l’impegno a “lavorare su alcune questioni prioritarie, fondamentali per il Paese, lo abbiamo ribadito oggi con grande ...

Consultazioni bis - Leu : “Mai fiducia a un governo dove ci sia la Lega. Ipotesi esecutivo del presidente? Non esiste” : Al Quirinale sono iniziate le Consultazioni bis dal capo dello Stato Sergio Mattarella, nel tentativo di risolvere lo stallo sulla formazione del governo. Per LeU si sono presentati al Colle l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, con la senatrice Loredana De Petris e il capogruppo alla Camera Federico Fornaro. “Siamo disponibili a un confronto, ma non con il centrodestra”, ha ribadito la capogruppo del Misto al Senato. ...

Consultazioni bis - Grasso (LeU) : “Siria impone accelerazione. Non aspettare le regionali” : “La situazione in Siria rende necessaria un’accelerazione per trovare una soluzione alla crisi di governo, non bisogna certamente attendere le Consultazioni regionali per poter stabilire i rapporti di forza all’interno e all’esterno delle coalizioni”. Lo ha detto, al termine dell’incontro con Sergio Mattarella, il leader di LeU, Pietro Grasso, spiegando che attende una relazione sulla situazione siriana da parte del ...