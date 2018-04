Consulta | è ancora fumata nera

Consulta zioni - diretta – Mattarella : “Al Paese serve un governo. Ancora alcuni giorni e valuterò come uscire dallo stallo” : Mandato esplorativo, pre-incarico, governo del presidente? Quale strada prenderà il presidente della Repubblica sarà noto probabilmente all’ora di pranzo, al termine delle ultime Consultazioni con i tre presidenti: della Camera Fico, del Senato Alberti Casellati e quello emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Al termine degli incontri il capo dello Stato potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di sciogliere la riserva. ...

Consulta zaioni - il Pd va al Quirinale e comprende di non essere ancora all'opposizione : 'Chi ha prevalso il 4 marzo la smetta con il tira e molla'. Uscito dal colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario-reggente del Pd Maurizio Martina inserisce qualche ...

ConsultaZIONI & GOVERNO/ I veri poteri non hanno ancora parlato : Chiuso il primo round di CONSULTAZIONI, sembra lontana la formazione di un GOVERNO. Ma i poteri nascosti non hanno ancora scoperto le carte, dice GIULIO SAPELLI