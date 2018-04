Condannato per furto a Modica Bassa | deve scontare 3 anni in carcere

Pestò un bengalese per razzismo - Condannato a 8 anni : La vittima è un cameriere del Bangladesh aggredito nello scorso ottobre nella capitale, l’odio razziale considerato un’aggravante del reato principale

Erede di un fondo milionario stupra per anni due donne svenute e si filma : Condannato a 10 anni : Per anni ha stuprato svariate volte due amiche mentre versavano in stato di incoscienza e ogni volta ha filmato e accuratamente catalogato i video delle violenze sessuali sul suo pc. Così, il 32enne McDermott, Erede di un fondo fiduciario milionario, è stato scoperto e condannato a 10 anni di galera per stupro.Continua a leggere

Fiori per Joe - Condannato a morte 'Ogni anno senza mancare mai' : Ecco cosa accadde, come se potessimo guardare e sentire la cronaca di un piccolo miracolo. Lori e Laura si parlano, durante le esequie, in quel giorno d'estate, aiutate da un ragazzo che traduce. ...

Bari - tessere false per il Pdl : Condannato ex senatore D'Ambrosio Lettieri con altri 4 : Inchiesta sul congresso del 2012. Sono in totale 154 le persone che sarebbe state iscritte al Pdl a loro insaputa. Il giudice ha condannato i cinque imputati a...

Trump ha graziato “Scooter” Libby - un ex funzionario della Casa Bianca dei tempi di Bush Condannato per falsa testimonianza : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha graziato Lewis “Scooter” Libby, un avvocato che fu chief of staff dell’allora vicepresidente Dick Cheney dal 2001 al 2005 e che nel 2007 fu condannato per falsa testimonianza a seguito di un’indagine speciale The post Trump ha graziato “Scooter” Libby, un ex funzionario della Casa Bianca dei tempi di Bush condannato per falsa testimonianza appeared first on Il ...

Il neo-deputato leghista Gianni Tonelli Condannato per aver diffamato la famiglia Cucchi : Il neo-deputato leghista ed ex segretario del Sap, Gianni Tonelli, è stato condannato dal tribunale di Bologna per diffamazione nei confronti della famiglia Cucchi e dovrà pagare una multa da 500 euro.Continua a leggere

Como - imprenditore Condannato per molestie verbali. Alla dipendente 105mila euro di risarcimento : Un “autentico inferno lavorativo e umano”, fatto di continue battute a sfondo sessuale, commenti e frasi oscene. Così una donna ha definito davanti ai giudici i suoi ultimi cinque anni di lavoro (dal 2008 al 2013) in una piccola azienda tessile dell’alta Lombardia, come riporta il Corriere della Sera. Per queste “molestie verbali“, l’imprenditore a capo della società è stato condannato a pagare 105mila euro di ...

Uccise un clochard dandogli fuoco “perché insidiava la fidanzata” : Condannato all’ergastolo : Giuseppe Pecoraro Uccise Marcello Cimino a Palermo nel marzo del 2017. L’uomo fu bruciato vivo mentre dormiva su un giaciglio di fortuna davanti al ricovero di una missione vicina al cimitero dei Cappuccini. La figlia della vittima: "L'assassino non ha mai chiesto scusa".Continua a leggere

Uccise un clochard dandogli fuoco “perché insidiava la fidanzata” : Condannato all’ergastolo : Uccise un clochard dandogli fuoco “perché insidiava la fidanzata”: condannato all’ergastolo Giuseppe Pecoraro Uccise Marcello Cimino a Palermo nel marzo del 2017. L’uomo fu bruciato vivo mentre dormiva su un giaciglio di fortuna davanti al ricovero di una missione vicina al cimitero dei Cappuccini. La figlia della vittima: “L’assassino non ha mai chiesto scusa”.Continua a […]

Ilaria D’Amico truffata per migliaia di euro : Condannato il commercialista : Il commercialista romano Davide Censi è stato condannato a due anni e mezzo per appropriazione indebita per aver sottratto migliaia di euro dal conto corrente di Ilaria D'Amico. Il professionista, che...

Caso Cucchi - Tonelli - Sap - Condannato per diffamazione : E' il primo condannato del nuovo parlamento e la vicenda è destinata a suscitare nuove polemiche. Il tribunale di Bologna ha condannato oggi a 500 euro di multa Gianni Tonelli, segretario generale ...

Cucchi : Tonelli - parlamentare della Lega Condannato per diffamazione : Il tribunale di Bologna ha condannato a 500 euro di multa Gianni Tonelli, segretario generale aggiunto del sindacato di polizia Sap e neoeletto in parlamento con la Lega Nord, per diffamazione nei ...

Torino - giornalista Condannato a quattro mesi di reclusione per aver raccontato una protesta No Tav. La solidarietà del Prc. Fnsi : "Condanna ... : "Ma si rendono conto i giudici della gravità delle motivazioni? Il giornalismo si fa andando appresso ai fatti, non standosene fuori! Lo si fa in piena libertà di opinioni e di cronaca. Nell'...

Accusato di lesioni e sequestro di persona - Condannato ad un anno e quattro mesi : CRONACA - Aveva ammesso di 'averle dato un colpo sul naso', in risposta alle sue provocazioni. Lei però era finita all'ospedale, con ematomi sul volto e ferite sul corpo , giudicate guaribili in 30 ...