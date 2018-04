“Con te se ne va un pezzo di storia | addio” Il lutto che ha rattristato il mondo intero

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 aprile 2018) È stata senza dubbio una delle donne più importanti del, a fianco a uno degli uomini più potenti. Si è spenta per sempre, a 92 anni e a causa di alcune complicazioni polmonari e cardiache (per le quali era stata più volte ricoverata negli ultimi tempi), la signora Bush, Barbara Bush. Aveva deciso di rinunciare a tutte le cure e di tornare a casa dove è spirata circondata dalla sua famiglia. Le condizioni di salute di Barbara Bush sono precipitate irrimediabilmente negli ultimi giorni dopo una lunga serie di ricoveri per sopraggiunte complicazioni polmonari e cardiache. All’aggravarsi della situazione non ha voluto più rimanere in ospedale e ha deciso di rifiutare tutte le cure tranne quelle palliative. Ha voluto morire nella sua residenza di Houston, in Texas, con accanto tutti i suoi cari, a partire dal marito novantatreenne. Nelle ultime ore, ha raccontato il figlio ...