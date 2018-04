Comunali | centrodestra diviso a Vicenza e a San Donà | si rischia a Treviso 2

meteoweb.eu

: RT @stefano_mugnai: Comunali, per Massa il centrodestra sceglie l'avvocato Francesco Persiani - Secolo d'Italia - Elezioni2018_FI : RT @stefano_mugnai: Comunali, per Massa il centrodestra sceglie l'avvocato Francesco Persiani - Secolo d'Italia - patriziagatto3 : RT @Ale_Mussolini_: Retweeted Stefano Mugnai (@stefano_mugnai): Comunali, per Massa il centrodestra sceglie l'avvocato Francesco Persiani… - Ale_Mussolini_ : Retweeted Stefano Mugnai (@stefano_mugnai): Comunali, per Massa il centrodestra sceglie l'avvocato Francesco Persi… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) (AdnKronos) – E anche su questo Berlato non ha dubbi: “Prima di tutto, ricordo che l’accordo per un candidato di Fi ae uno della Lega astipulato tre mesi fa era stato sottoscritto solo da due partiti e non da tutti e quattro i partiti della coalizione di, e quindi noi non ci siamo mai sentiti vincolati da questo accordo”. “In secondo luogo, io ho sempre lavorato per una candidatura unica e vincente nelle due città – spiega Berlato – e così asono riuscito a far rientrare nella coalizione diGentilini e le sue liste civiche, unica condizione per poter vincere nel capoluogo della Marca. Ed oggi, noto con soddisfazione che a, Lega e ‘Noi con l’Italia’ appoggeranno il ‘nostro’ candidato, Francesco Rucco”. “Tra l’altro – prosegue Berlato ...