Comm Speciale | ok audizioni Arera | Ivass e Consob | no Cdp

Completata la formazione della Commissione speciale della Camera dei Deputati : Sono giunte a conclusione tutte le procedure necessarie per la formazione della commissione speciale della Camera dei Deputati. Nominati i 40 componenti e decisi i 12 argomenti che verranno trattati nelle prossime sedute, su cui il Parlamento non si è ancora espresso, l’organismo politico è pronto per iniziare il suo lavoro. I 40 funzionari si sono incontrati per la prima volta questa mattina alle 11, hanno già avuto luogo le prime discussioni ...

Quirinale - ripartono le consultazioni Pd a mani vuote in Commissione speciale Mattarella “vede” accordo Lega-M5S : Il presidente Mattarella riceve i leader dei partiti. Il leader del Movimento e la delegazione saranno ricevuti per ultimi: a loro la decisione chiave per l’esecutivo?

Molteni per la Commissione speciale. Torna l'intesa Lega-M5S? : Torna l’intesa tra Cinque Stelle e Lega per la nascita del governo? Di Maio e Salvini oggi si sono sentiti al telefono, una lunga chiacchierata. Di cosa si è parlato in concreto? I due leader si sono messi d’accordo per la presidenza della commissione speciale della Camera: andrà al deputato leghista Nicola Molteni (nei giorni scorsi si era fatto il nome del vice segretario Giorgetti).Ma cos’è la commissione speciale, di cui fanno parte 40 ...

Consultazioni al Colle - asse M5s-Lega-Fi alla Camera sugli incarichi in Commissione speciale : Inizia il secondo giro di Consultazioni: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le forze parlamentari per trovare una maggioranza in grado di dare la fiducia a un nuovo governo. Nel pomeriggio dalle 16.30 in poi incontrerà Pd, la colazione del centrodestra e alle 18.30 il Movimento 5 Stelle. M5s intanto ha nominato il comitato p...

Vertici Comm. speciale a Lega-Fi-M5s : ANSA, - ROMA, 12 APR - Vanno tutte a Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia le cariche all'interno dell'ufficio di presidenza della commissione speciale della Camera. Andrea Mandelli , FI, e Giorgio ...

Commissione speciale Camera - tutti gli incarichi a M5S - Lega e FI : Vanno tutte a Lega, Movimento 5 Stelle e Forza Italia le cariche all'interno dell'ufficio di presidenza della Commissione speciale della Camera. LEGGI ANCHE Governo, consultazioni bis al Quirinale ...

Camera - leghista Molteni presidente in Commissione speciale : con 27 voti a suo nome che il deputato della Lega Nicola Molteni è stato eletto questa mattina presidente della commissione speciale per la Camera dei deputati. Una scelta che era già stata anticipata ...

Molteni eletto presidente Commissione speciale : Roma, 12 apr. , AdnKronos, - Il disgelo funziona. Il deputato della Lega Nicola Molteni è stato eletto presidente della commissione speciale della Camera, dopo l'accordo raggiunto da Matteo Salvini e ...