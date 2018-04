Com’è cambiato il modo di cancellare i dati delle app su Facebook

wired

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Effetto Cambridge Analytica: pervenuto. Mentre Mark Zuckerberg veniva interrogato dal Congresso degli Stati Uniti – in quello che è sembrato un processo sommario, specie al Senato – a Menlo Park si adoperavano per snellire le procedure con le qualiapp che gli utenti avevano autorizzato su. Procedure che, come avevamo spiegato qui, assomigliavano a un infinito gioco dell’oca. Nei giorni scorsi, alcuni utenti hanno visto comparire un avviso: “Stiamo semplificando ilin cui puoi decidere con quali app condividere le tue informazioni. Puoi accedere alla sezione app e siti web in qualsiasi momento, per vedere a quali app e siti web hai effettuato l’accesso tramite. Puoi anche rimuovere quelli che non vuoi più che siano connessi a”. E il viaggio, in effetti, si è fatto decisamente più chiaro. Chi non avesse ...