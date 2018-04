Come a Versailles | nell’armadio scoppia la rivoluzione francese

vanityfair

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Cosa indosserebbe Maria Antonietta se vivesse ai giorni nostri? Sneakersnel film di Sofia Coppola, probabilmente. Chocker e orecchini statement, sicuramente. E poi? Si spoglierebbe di crinoline e gonnellone e resterebbe in lingerie, tenendosi cari bustini e sottovesti e scoprendo generosamente le spallele dame della sua corte fashionista. LEGGI ANCHEDiamanti: istruzioni per l'uso Lo dicono le sfilate della Primavera Estate 2018, che prendono spunto dall’epoca dei fasti di(complice forse anche la serie tv omonima, uscita a gennaio su Netflix, che racconta le avventure di Luigi XIV) per disegnare abiti e accessori molto femminili e seducenti, che riprendono alcuni degli elementi chiave della moda dell’epoca. LEGGI ANCHELe tendenze più hot della Primavera 2018 Uno su tutti? Le spalle scese, diventate uno dei dettagli più cool di stagione per abiti e top e che ...