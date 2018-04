Colloqui Usa-Corea del Nord | incontro segreto tra Pompeo e Kim Jong-un

Siria : Riad - Colloqui con Usa su truppe : ANSA, - BEIRUT, 17 APR - Il ministro degli Esteri saudita, Adel al Jubeir, ha annunciato che il Regno sta discutendo con l'amministrazione Trump del possibile invio di truppe in Siria, che gli Stati ...

Siria : Riad - Colloqui con Usa su truppe : ANSA, - BEIRUT, 17 APR - Il ministro degli Esteri saudita, Adel al Jubeir, ha annunciato che il Regno sta discutendo con l'amministrazione Trump del possibile invio di truppe in Siria, che gli Stati ...

E Gentiloni governa la crisi in Siria. Colloquio con Merkel : le basi Usa in Italia non serviranno a bombardare Assad : Mentre al Colle anche il secondo giro di consultazioni con i partiti non dà frutti maturi, a Palazzo Chigi il premier del governo degli 'affari correnti' Paolo Gentiloni si ritrova a governare la più grossa crisi internazionale sulla Siria degli ultimi tempi. Ed è oggettivamente rafforzato dal fatto che i colloqui di Sergio Mattarella con i leader politici ancora non promettono fumate bianche. Oggi il capo del governo ha ...

Siria - Trump frena su guerra : “mai detto quando avverrà”/ Russia - “Assad controlla Duma” : Colloqui Usa-Mosca : Siria, Trump minaccia Russia ma frena su guerra: "mai detto quando avverrà attacco”. colloqui Usa-Mosca, Damasco riprende controllo Duma e Ghouta est: le ultime notizie e gli scenari(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:06:00 GMT)

Addio di Tillerson. Ora Pechino teme i dazi - l’avvicinamento degli Usa a Taiwan e lo stop ai Colloqui con la Nord Corea : La notizia del licenziamento di Rex Tillerson da Segretario di Stato del governo degli Stati Uniti era attesa. Anche in Cina. Pechino fa sapere via stampa che collaborerà con il nuovo capo della diplomazia statunitense Mike Pompeo, anche se alcuni esperti si dicono preoccupati di eventuali ripercussioni sui rapporti tra i due paesi e, soprattutto, sull’avanzamento dei colloqui sulla Corea del Nord. La prima volta che arrivò in visita ufficiale ...

Colloqui Usa-Ue su eliminazione dazi : WASHINGTON, 12 MAR - "Il segretario al commercio Wilbur Ross parlera' con i rappresentanti della Ue sull'eliminazione delle ampie tariffe e barriere che usano contro gli Usa. Non sono giuste per i ...

Colloqui Usa-Ue su eliminazione dazi : ANSA, - WASHINGTON, 12 MAR - "Il segretario al commercio Wilbur Ross parlera' con i rappresentanti della Ue sull'eliminazione delle ampie tariffe e barriere che usano contro gli Usa. Non sono giuste ...

Corea del Nord - Kim invita Trump : «Incontriamoci». Il presidente Usa accetta - poi ritratta : «Prima i fatti - poi i Colloqui» : Kim Jong-un lancia un invito a Donald Trump: vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano accetta, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra...

Kim invita Trump : 'Incontriamoci' Presidente Usa accetta - poi ritratta : 'Prima i fatti - poi i Colloqui' : L'incontro è un passo importante nella politica estera americana, visto che Usa e Corea del Nord sono nemici da 70 anni. Loda l'incontro l'ambasciatore nord coreano all'Onu, Pak Song II: 'L'invito - ...

Corea Nord : no a Colloqui Usa se ci sono precondizioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Corea Nord : Usa per denuclearizzazione - Colloqui primo passo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Corea Nord : pronti a Colloqui con Usa : 17.46 Dopo le tensioni sui ripetuti test nucleari, la Corea del Nord "è aperta al dialogo con gli Stati Uniti". Lo ha reso noto l'ufficio presidenziale sudCoreano, dopo l'incontro tra il presidente Moon Jae-in e il capo della delegazionee NordCoreana Kim Yong-chol, giunta a Pyeongchan per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali. Resta da capire se ci sono margini per un incontro tra il generale Kim e Ivanka Trump,la first ...