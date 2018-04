Colle | mandato ' mirato' a Casellati 2 giorni per verificare l ipotesi di un governo tra

Colle - mandato esplorativo a Casellati : 11.48 La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha concluso il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nello studio La Vetrata del Quirinale. Lo ha riferito il Segretario generale Zampetti. La Casellati ha ricevuto un incarico esplorativo da parte del presidente della Repubblica. Avrà tempo per verificare l'esistenza di una maggioranza fra il centrodestra e il M5S fino a venerdì."Ringrazio per la fiducia ...

Meloni : al Colle chiederemo mandato : 23.27 "chiederemo al presidente della Repubblica di avere il mandato per provare a formare il governo con chi ci sta. Ci sono delle visioni diverse, io dico che dobbiamo andare in Parlamento a cercare i voti, per Salvini si deve trovare un accordo prima". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di FdI a Matrix Radio 105. Poi sottolinea: "Perché Salvini che è arrivato primo con una coalizione deve andare a fare il secondo del M5S? Non credo che gli ...