Colle - incarico esplorativo alla Casellati |Di Maio : "Pronti a un governo solo con la Lega" : Le consultazioni di Maria Elisabetta Alberti Casellati , alla quale Mattarella ha affidato per un mandato esplorativo dopo un mese e mezzo di stallo, partono con M5s. Da Di Maio un netto no a Forza Italia

Casellati - dal 'preincarico' a Bersani - al Patto della Staffetta : la lunga storia delle scelte del Colle : Sondare. Una missione affidata molto spesso in passata dal Quirinale a vari personaggi. 'Verificare l'esistenza di un sostegno parlamentare certo, che consenta la formazione del governo'. Fu con ...

L'analisi/10 aprile - Colle : 'Governo di legislatura'. Arma del preincarico se stallo a terzo giro : Anche le aperture di Di Maio al Pd sembrano fatte più per spaventare gli alleati di Salvini nel centrodestra che per vera volontà politica. Tutti segnali che il capo dello Stato legge meglio di ...

Nessun incarico a perdere. Il Colle si prepara allo stallo - possibili consultazioni bis : Se si prosegue tra puntigli e veti, con Di Maio che ripete «sarò io premier oppure Nessun o» e Salvini gli ribatte «ok, allo ra Nessun o», con il primo che non vuole ritrovarsi insieme a Berlusconi e l’altro che viceversa se lo porta dietro, se insomma continuerà questo st allo tra i protagonisti, e nemmeno l’incontro previsto per la prossima settimana...

Le condizioni del Colle per l’incarico e l’«alt» dei 5 Stelle frenano Salvini : Se in questi giorni in molti, nei partiti, si sono affrettati a stabilire chi sia il titolare del primo incarico, la mossa di ieri di Matteo Salvini che si è detto disponibile a fare...