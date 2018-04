Coldiretti | primo open day dell’agricoltura per vivere un giorno da contadino

meteoweb.eu

: Bari, dal 27 al 29 aprile sul lungomare il Villaggio del Contadino di Coldiretti - Trmtv : Bari, dal 27 al 29 aprile sul lungomare il Villaggio del Contadino di Coldiretti - Coldiretti_Asti : RT @coldiretti: Dazi, Coldiretti: l’aumento del prezzo mondiale della carne potrebbe essere il primo effetto sui consumatori dell’allargame… - alcinx : RT @coldiretti: Dazi, Coldiretti: l’aumento del prezzo mondiale della carne potrebbe essere il primo effetto sui consumatori dell’allargame… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Per aiutare i giovani a scegliere il lavoro della vita arriva ilDay nazionale” italiana perundalungo un percorso di un chilometro e mezzo, tra le aziende, sui trattori, con gli agrichef, negli orti, nelle fattorie didattiche, con gli animali o nel villaggio delle idee. L’appuntamento è a Bari in Puglia, nella culla del cibo italiano, dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse regioni dalle ore 9,30 di Venerdì 27 aprile nel lungomare Imperatore Augusto a Bari con il Villaggio dellache sarà aperto per tutto il weekend. Un’occasione unica con l’approssimarsi della fine delle scuole per confrontare le aspirazioni di un numero crescente di giovani che sognano la campagna con la realtà quotidiana nei campi e nelle stalle. Un percorso professionale già scelto da molti ragazzi che hanno scommesso sull’agricoltura ...