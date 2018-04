Codacons | presentato esposto per secondary ticketing Roma-Liverpool

romadailynews

(Di mercoledì 18 aprile 2018): esplode bagarinaggio online per biglietti– Ilha deciso di tutelare i tifosi della. In queste ore, infatti, i biglietti per la gara delle semifinali di Champions League contro ilsono terminati. Ma sta esplodendo il bagarinaggio sul web per il match in programma il prossimo 2 maggio allo stadio Olimpico. “I biglietti per la partita sono spariti nell’arco di poche ore presso i canali di vendita ufficiale per ricomparire subito dopo a prezzi stellari sui siti di– denuncia il presidente Carlo Rienzi -. I ticket di ingresso all’Olimpico sono venduti sul web a tariffe che raggiungono i 500 euro, dando vita ad una speculazione ignobile a danno dei tifosi e degli appassionati di calcio”. “Molti cittadini nonostante ore e ore di fila non sono riusciti oggi ad acquistare i ...