Clima | il Wwf | “L’Italia sostenga obiettivi più ambiziosi dell’Ue su rinnovabili e

Ambiente - WWF : dai cambiamenti Climatici una grave minaccia per api e altri impollinatori : Una delle spie degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale è la drammatica diminuzione delle api domestiche e selvatiche. Dopo l’uso massiccio dei pesticidi i cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori minacce per gli impollinatori, da cui dipende oltre il 70% della produzione agricola per la nostra alimentazione. Un primo segnale arriva dalla produzione di miele. Secondo i dati forniti da dagli ...

Clima - Wwf : “A rischio metà delle specie nelle aree chiave per la biodiversità” : Se le emissioni di CO2 continueranno ad aumentare senza controllo, il mondo è destinato a perdere almeno la metà delle specie animali e vegetali oggi custodite nelle aree più ricche di biodiversità. A fine secolo potremmo assistere ad estinzioni locali in alcuni paradisi come l’Amazzonia, le isole Galapagos e il Mediterraneo. Anche rimanendo entro il limite di 2° C posto dall’Accordo sul Clima di Parigi, perderemmo il 25% delle ...

Clima - l'allarme del Wwf : “Nel Mediterraneo metà specie a rischio” : Il Mediterraneo rischia di perdere la metà delle specie che lo abitano entro la fine del secolo, a meno che non venga posto un freno alle emissioni di Co2. L'allarme arriva da una ricerca condotta da